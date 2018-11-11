Siemens Opera Yarışması'na Felis’ten iki ödül

İSTANBUL (AA) - "Siemens Opera Yarışması" iletişim dünyasının "en" prestijli ödül programlarından biri olan Felis Ödülleri’nde iki kategoride birden ödüle layık görüldü.

Siemens'ten yapılan açıklamaya göre, etkili yaratıcılığın pazarlama çalışmalarındaki rolünü vurgulamak ve yaratıcı dünyaya katkı sağlayan ekiplerin başarılarını ön plana çıkarmak amacıyla MediaCat dergisi tarafından 2006 yılından bu yana düzenlenen MediaCat Felis ödüllerinin bu yılki sahipleri belli oldu.

Siemens Türkiye'nin "Yaşam için müzik, yaşam için yenilikçi zekâ" mottosuyla düzenlediği "Siemens Opera Yarışması"nın 20. yılına özel iletişim çalışmaları, Kurumsal Sosyal Sorumluluk kategorisinde Felis Ödülü, Kültür Sanat kategorisinde ise başarı ödülü olmak üzere iki farklı ödüle birden layık görüldü.

Türkiye'nin dört bir yanında, operayla amatör ve profesyonel olarak ilgilenen herkese ulaşmak hedefiyle 20 yıldır düzenlenen Siemens Opera Yarışması, Siemens'in toplumsal anlamda sürdürülebilirliği destekleme yaklaşımının en önemli yansımalarından biri. Yarışmayı kazanan gençler, bursla gittikleri ülkelerde dünyanın en ünlü opera sanatçılarıyla çalışma fırsatı yakalıyor, yurt dışında konserler veriyor ve Türkiye’yi en iyi şekilde temsil ediyorlar.





- "İletişimde dijital platformları öne çıkardığımız bir döneme girdik"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Siemens Türkiye Kurumsal İletişim Direktörü Gizem Keçeci, projenin iletişim çalışmalarıyla iki ödüle birden layık görülmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Siemens Türkiye olarak hayata değer ve anlam katan faaliyetlere büyük önem veriyoruz. Toplumsal anlamda sürdürülebilirliği destekliyoruz. Bu yaklaşımımızın en önemli yansımalarından biri Siemens Opera Yarışması. Genç sanatçılarımızın potansiyelini tüm dünyaya gösterme motivasyonunu taşıdığımız ve bu sene 20. yılını kutladığımız yarışmamızın iletişim stratejisini oluştururken özellikle dijital platformlara ve iş birliklerine ağırlık verdik.

Bu sayede daha fazla gence ve sanatsevere ulaşabildik. Dijital platformlarda canlı yayından online kültür-sanat mecralarıyla iş birliğine, sosyal medyada trendlere uygun içeriklerden ülkemizin önde gelen müzik yazarlarının imza attığı özel haber çalışmalarına uzanan kapsamlı bir iletişim planını hayata geçirdik. Felis’ten gelen iki önemli ödül bu çalışmalarımızın başarısını ortaya koyması açısından bizler için oldukça kıymetli. Siemens Türkiye Kurumsal İletişim ekibi olarak, dijitalizasyon odağımız doğrultusunda önümüzdeki dönemde de iletişimde çıtayı yüksek tutmaya devam edeceğiz."