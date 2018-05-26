Siemens akıllı bina sistemleri tedarikçisi Enlighted'ı satın alıyor

İSTANBUL (AA) - Siemens Bina Teknolojileri bölümü, binalara yönelik akıllı IoT (Nesnelerin İnterneti) sistemlerinin lider tedarikçisi Enlighted’ı satın alıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Siemens Bina Teknolojileri bölümü, binalar için akıllı IoT (Nesnelerin İnterneti) sistemlerinin lider tedarikçisi olan ve merkezi Silikon Vadisi’nde bulunan Enlighted Inc. şirketini satın alıyor. Gelişmiş dijital sensör sistemlerini pazara sunan Enlighted, akıllı bina sektörünün başarılı oyuncularından biri olarak faaliyet gösteriyor.

Her iki şirket de satın alma işleminin finansal detaylarını açıklamama kararı aldı. İşlemin 2018’in üçüncü çeyreğinde tamamlanması bekleniyor. Enlighted, Siemens Industry Inc.’nin yüzde 100 iştiraki olacak ve bağımsız bir tüzel kişilik olarak yönetilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Siemens Bina Teknolojileri Üst Yöneticisi (CEO) Matthias Rebellius, “Enlighted, verinin gücünden yararlanarak çoklu-sensörlere dayalı bir IoT platformu geliştirdi ve böylece akıllı binalarda devrim niteliğinde güçlü bir etki yarattı. Bu satın almayla birlikte biz de akıllı bina sektöründe dijitalizasyona liderlik etme konusundaki kararlılığımızı göstermiş oluyoruz.” ifadelerini kullandı.

Enlighted Inc. Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Joe Costello da “Siemens’in global iş ortağımız olmasıyla, akıllı bina teknolojilerimizin uluslararası pazarlarda benimsenmesini ve inovasyon hızımızı artıracağız.” değerlendirmesinde bulundu.

Enlighted, ticari gayrimenkuller için dünya standartlarında bir IoT platformu oluşturarak bu alanda teknoloji lideri oldu. Platformda çoklu-fonksiyonlara sahip sensörler, dağıtık işlem sistemi, platforma özel ağ ve yazılım uygulamaları yer alıyor. Enlighted platformunun en kritik özelliği, verileri güvenli bir şekilde buluta aktaran akıllı sensörler. Ayrıca platform daha düşük enerji tüketimi, daha verimli alan kullanımı, daha iyi çevre yönetimi ve mülklerden daha fazla yararlanma imkanı sunuyor.





- Binanın aydınlatma maliyetlerini yüzde 85’e varan oranda düşürebiliyor





Enlighted, sensörlerden toplanan verileri analiz edip görselleştirerek binaların işletme maliyetlerini düşürüyor ve bina içinde daha iyi yaşam koşulları sunuyor. Bu sensörler her aydınlatma armatürünün içine yerleştirilebiliyor; çevresel koşullara ve doluluğa bağlı değişiklikleri tespit etmek, aydınlatma ve HVAC (ısıtma, havalandırma ve klima sistemleri) ihtiyaçlarına gerçek-zamanlı yanıt vermek üzere saniyede 65 kez veri toplayabiliyor.

Gelişmiş akıllı aydınlatma kontrol uygulaması sayesinde, Enlighted platformu gelişmiş LED armatürlerle birlikte kullanıldığında bir binanın aydınlatma maliyetlerini yüzde 85’e varan oranda düşürebiliyor. Ayrıca platform, binanın içindeki kişilerin ve varlıkların yerini tespit edebiliyor, katların ve odaların doluluk durumunu analiz edebiliyor. Son olarak da Enlighted platformu Siemens çözümleriyle birlikte kullanıldığında, HVAC sistemlerinin enerji verimliliğini optimum seviyeye taşıyabiliyor.





- İnsanlar ile binalar arasındaki diyaloğu artırıyor





Bir binada üretkenliğin, enerji verimliliğinin ve konforun artırılması açısından bina-insan etkileşimi büyük önem taşıyor. Enlighted, kurulduğu günden bu yana binaları daha verimli, binalardaki çalışanları da daha üretken hale getirmenin yollarını bulmaya odaklanıyor.

Enlighted’ın tüm aydınlatma armatürlerine uygulanabilen dijital sensör sistemiyle donatılmış akıllı IoT platformu, insanlar ile binalar arasındaki diyaloğu artırarak akıllı binalarda devrim yaratan temel bir unsur oluyor.