Şiddetli yağış Ankara'da hayatı olumsuz etkiledi

ANKARA (AA) - Ankara'da kuvvetli sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.



Bugün öğleden sonra başlayan sağanak nedeniyle bazı kavşaklar ile alt geçitleri su bastı. Polis ekipleri, güvenlik nedeniyle bazı alt geçitleri trafiğe kapattı.

Yağmura yakalanan vatandaşlar, zaman zaman zor anlar yaşadı. Su birikintilerinin içinde kalan araçlar arızalandı.



Uzun araç kuyruklarının oluştuğu yollarda, biriken suların tahliyesi için rögar kapakları açıldı.



Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler su birikintilerinin tahliyesi için vidanjörlerle çalışma yaptı.

Yağmurdan dolayı bazı bölgelerde oluşan su birikintileri, trafiğin yavaş ilerlemesine neden oldu.