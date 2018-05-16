"Şiddet kaynaklı kadın ölümleri azaldı"

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Etkin koruyucu/önleyici tedbirlerin alınması sonucunda 2017 yılı ile 2018 yılının ilk 4 ayı mukayese edildiğinde polis sorumluluk bölgesinde, şiddet kaynaklı kadın ölümlerinde yüzde 39 azalma olduğu görülmüştür." dedi.

Bakan Soylu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Gölbaşı Vali Galip Demirel Vilayetler Evi'nde düzenlenen "Kadın Destek (KADES) Mobil Uygulama Tanıtım Toplantısı"na katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan programda, KADES uygulamasının anlatıldığı video gösterildi.

Soylu, toplantıda yaptığı konuşmada, ramazan ayının hayırlara vesile olması temennisinde bulundu ve Filistin'de yaşanan insanlık dramından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Yaşanan olayların bu yüzyıla yakışmadığını aktaran Soylu, insanlığın vicdanında yaralar açan bu olayları tüm insanlığın lanetlediğine inandığını belirtti.

Soylu, KADES uygulamasıyla kadına yönelik risk ve tehdit unsuru oluşturabilecek durumların önüne geçebilmeyi ve acil durumlarda müdahale sürelerinin kısaltılmasını hedeflediklerini bildirdi.

Tamamen yerli ve milli bir yazılıma sahip KADES'in 24 Mart'tan itibaren test aşamasında olduğuna işaret eden Soylu, "Bu uygulama sayesinde kadınlarımızın herhangi bir tehdit anında bir dokunuşla, en hızlı şekilde kolluk birimlerimize ulaşarak yardım almaları sağlanmaktadır." dedi.

- Uygulamayı 24 bin 584 kişi indirdi

Uygulamanın çalışma şeklini anlatan Soylu, şöyle devam etti:

"Aslında mart ayından itibaren pilot uygulama olarak açık bulunan KADES uygulaması, bugüne kadar 24 bin 584 kişi tarafından indirilmiştir. Acil durumla karşı karşıya kalan 31 kadın tarafından ihbarda bulunulmuş ve alınan ihbarlara karşı gerekli müdahale yapılmıştır. Polis sorumluluk bölgesindeki vakalarda ihbar alındıktan sonra olaya müdahale süresi ortalama 5 dakikadır."

Soylu, kadına yönelik şiddeti önlemeyle ilgili aldıkları tedbirlerin KADES ile sınırlı olmadığını belirterek, merkezde ve taşrada aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele birimleri kurulduğuna değindi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinde (ŞÖNİM) emniyet birimleri ile irtibatı sağlamak üzere polis memurlarının bulunduğunu anlatan Soylu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı arasında 19 Nisan 2016 tarihinde imzalanan protokol kapsamında elektronik kelepçe uygulamasının pilot illerde devam ettiğine dikkati çekti.

Soylu, şunları ifade etti:

"2018 yılının ilk 4 ayında 6284 sayılı Kanun kapsamında 51 bin 361 kadının müracaatı alınmış, 27 bin 400 şiddet mağduru kadın hakkında koruyucu tedbir, 37 bin 147 şiddet uygulayan erkek hakkında ise önleyici tedbir kararı verilmiştir. Ayrıca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı konukevlerine yerleştirilmek üzere kadına ve beraberindeki çocuğa yönelik olarak 5 bin 517 barınma yeri tedbir kararı alınmıştır. Toplumsal farkındalığın ve başta güvenlik güçlerimiz olmak üzere devlet kurumlarına olan güvenin arttırılması, elektronik kelepçe uygulamasının yaygınlanlaştırılması, personele yönelik verilen eğitimler ile 6284 sayılı Kanun kapsamında polis ve jandarmamız tarafından zamanında ve etkin koruyucu/önleyici tedbirlerin alınması sonucunda 2017 yılı ile 2018 yılının ilk 4 ayı mukayese edildiğinde polis sorumluluk bölgesinde, şiddet kaynaklı kadın ölümlerinde yüzde 39 azalma olduğu görülmüştür. Çalışmalarımızın olumlu netice vermesi umut verici olmakla birlikte kadına şiddet tamamen ortadan kalkmadan elbetteki hiçbir istatistik bizim için memnuniyet verici olmayacaktır."

Kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalığı artırmak amacıyla düzenlenen konferans ve eğitimler hakkında bilgi veren Soylu, bu sorunun toplumun bütün kesimlerinin katılımıyla çözülebileceğini vurguladı.

Toplantıya, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarı Aysel Kandemir, Kadının Statüsü Genel Müdürü Gülser Ustaoğlu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Vekili Erhan Gülveren, Sahil Güvenlik Komutanı Vekili Tuğamiral Bülent Olcay, ilgili daire başkanları ile birim amirleri katıldı.

Toplantı aile fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

