Sıcak havalar online alışveriş tercihlerini de etkiledi

İSTANBUL (AA) - e-ticaret platformu n11.com, yaklaşan yaz döneminin en popüler ürünlerini açıkladı.

Platformdan yapılan açıklamaya göre, n11.com, yaza girerken satışı en çok artan ürünler hakkında bilgi verdi. n11.com’un paylaştığı veriler Türkiye’nin alışveriş alışkanlıklarıyla ilgili önemli bilgiler içeriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen n11.com Satış Genel Müdür Yardımcısı Örpen Koçak, Türkiye’nin geneline bakıldığında yaz mevsimine yaklaşırken alışveriş tercihlerinde de farklılıklar gözlemlediklerini belirterek, "Havaların ısınmasıyla beraber satış rakamlarımız, ailelerin tatil heyecanını, yeni evlenecek çiftlerinse düğün alışverişi telaşını birebir yansıtıyor. Bugünlerde ciddi taleple karşılaştığımız bu ürünlerin satışından oldukça memnunuz.” ifadelerini kullandı.





- Düğün davet ürünlerinde yüzde 61 artış





Yaz döneminde evlilik hazırlığında olan çiftlerin düğün alışverişi heyecanı düğün, davet ve organizasyon ürünlerine yansıyor. Yaz döneminde buzdolabı siparişlerinde yüzde 53 artış gözlenirken, düğün, davet ve organizasyon ürünleri yüzde 61’e varan oranlarda artarak hareketlilikten nasibini alıyor.

Tatili evinde veya yazlığında geçirmeyi tercih edenler de yazın keyfinden vazgeçmiyor. Yaz dönemi başlangıcında mangal ve barbekü satışları yüzde 152 artarken, derin dondurucu kategorisinde yüzde 102 artış gözlemleniyor.





- Bahçe sulama kategorisinde yüzde 221 ile rekor artış





Yaz mevsimiyle birlikte kapalı alanlardan bahçelere doğru yönelen online alışveriş kullanıcıları bahçe sulama ekipmanları ve bahçe makinelerine de yoğun ilgi gösteriyor. Yazla beraber bahçe sulama kategorisinde yüzde 221 ile rekor artış görülürken, bahçe makineleri satışları da sıcaklardan nasibini alıyor ve yüzde 156 artış gösteriyor.