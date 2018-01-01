Sıcak hava balonları 5 gündür uçamıyor

NEVŞEHİR (AA) - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da sıcak hava balon turları, olumsuz hava koşullarından dolayı 5 gündür yapılamıyor.

Bölgenin, peribacaları ve doğal kaya oluşumları ile kaplı vadilerinin kuşbakışı izlenmesine imkanı sağlayan turlar, 28 Aralık'tan beri etkili olan rüzgar, yağış ve zaman zaman yoğun sis nedeniyle gerçekleştirilemiyor.

Yeni yılı, konuklarına masalsı bir görünüm sunan Kapadokya'da karşılamak için bölgeye gelen ve tesislerde yoğunluk oluşturan turistlerin, sıcak hava balon turuna katılmak amacıyla heyecanlı beklentilerine olumsuz hava koşulları bugün de engel oldu.

Yetkililer, hava tahmin verilerinde değişiklik olmaması halinde uçuşların yarından itibaren başlayabileceğini kaydetti.

Yılda ortalama 300 gün uçuş yapılabilen bölgede, kış şartlarının kendini göstermesiyle ortaya çıkan rüzgar, sis ve yağış, uçuşun gerçekleştirilmesini engelliyor.

Bölgedeki uçuşlar, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Nevşehir Koordinatörlüğünün günlük değerlendirmelerinin ardından verilen izinle yapılabiliyor.