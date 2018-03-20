Sıcak hava balon turuna olumsuz hava engeli

NEVŞEHİR (AA) - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da sıcak hava balon turları, bölgede sabah saatlerindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamadı.
Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri kuş bakışı izlemek isteyen turistlere yönelik düzenlenen turlar, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
Yılda yaklaşık 300 gün uçuş yapılabilen bölgede, olumsuz hava şartları doğrultusunda ortaya çıkan rüzgar, sis ve yağış, balon uçuşlarını engelledi.
Bölgedeki balon turları, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Nevşehir Koordinatörlüğünün değerlendirmesi sonucu hava şartlarının elverişli olması durumunda verilen izinle yapılabiliyor.