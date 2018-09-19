SİVAS (AA) - Sivas'ta, ilk defa sıcak asfalt yapılan grup köy yolu hizmete açıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz ve Vali Davut Gül, Sivas Merkez Tepe Önü - Armutlu grup köy yolu sıcak asfalt çalışmalarının tamamlanmasının ardından yolu törenle hizmete açtı.

Milletvekili Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, eskiden yapılan soğuk asfaltın birkaç yıl dayandığını belirtti.

İnsani Gelişmişlik Endeksi 2017 raporunda Türkiye'nin 2. sıraya yükseldiğini hatırlatan Yılmaz, "Çok daha iyi bir Türkiye'yi çok daha iyi bir Sivas'ı evlatlarımıza bırakacağız. Yollarımız da daha kaliteli hale gelecek. Bu yolun hizmete girmesinden dolayı emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Vali Davut Gül ise 18 köyün yararlandığı grup köy yolunun hayırlı olmasını dileyerek, şunları kaydetti:

"İlk defa köylerde sıcak asfalt yapılıyor. Önceden ilçe bağlantıları dahi sıcak asfalt değildi. Bu gelişmeler ülkemizin geldiği noktayı da gösteriyor. Bu hizmetin verilmesinden dolayı hemşehrimiz TBMM Başkanımız Sayın Binali Yıldırım’a teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kırsalda çalışma yapılıyor. Kriter şu; 'Şehirde olan köyde de olsun.' Bizim köylerimiz çok fazla, çok dağınık ve nüfusumuz az. Şu an bin kilometreye yakın yol yapıyoruz. Bu oran da toplam yol ağımızın yüzde 15'ine denk geliyor. Buna rağmen nüfusumuzun yüzde 85'i asfalt yola kavuşmuş durumda. Kalan yüzde 15'lik kısım ise kış mevsiminde 3-5 hane kalan, dağınık bulunan köylerimizdir."

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Mehmet Nebi Kaya ise "Tepe Önü - Armutlu grup yolumuz 30 kilometre mesafede. Bu yolun 8 kilometresinde bitümlü sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdik. Zemine 8 metre genişliğinde 16 santimetre sıkıştırılmış alt temel malzemesi serildi. 8 kilometrelik yola 7,20 metre genişliğinde, sıkıştırılmış olarak 8 santimetre kadar da asfalt döküldü. Çizgi çalışmaları ve trafik levhalarına ek olarak 4,5 kilometre de korkuluk takıldı." açıklamasında bulundu.

Konuşmaların ardından yolun açılışı gerçekleştirildi.

