Siber güvenlikte ihracat başarısı

ANKARA (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - Türk savunma sanayisinin ihraç ettiği ürün ve hizmetlere yenileri ekleniyor.

Savunma sanayisine mühendislik, teknoloji ve danışmanlık alanlarında hizmet veren STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, askeri deniz platformlarından uydu çalışmalarına, siber güvenlikten büyük veri analitiği ve yapay zeka uygulamalarına uzanan geniş bir alanda çalışmalar yapıyor.

Türkiye'nin Ulusal Siber Güvenlik Eylem Planı kapsamında siber olaylar için alınacak önlemlerden, olaylara müdahaleden, analizlerden ve risk değerlendirmesinden sorumlu olan STM, siber güvenlik alanında yenilikçi çözümler ortaya koyuyor. Böylece Türkiye'nin siber güvenlik alanındaki ihtiyaçlarına yanıt veren STM, aynı zamanda dost ve müttefik ülkelerin söz konusu taleplerini karşılıyor.

STM, Türkiye'de siber güvenlik alanında oluşturduğu tecrübe ve yetkinliği ilk kez ihraç etti.

5. Uluslararası Silah ve Askeri Teçhizat Fuarı'nda (KADEX 2018) STM ve Kazakistan Savunma ve Havacılık Sanayi Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği mutabakatıyla gündeme gelen konulardan ilki olan "yöneticiler için siber güvenlik farkındalık eğitimi" Astana'da gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında, STM'nin siber güvenlik uzmanları tarafından Kazakistan Savunma ve Havacılık Sanayi Bakanlığı koordinasyonunda kamu ve özel sektörün seçkin yöneticilerine siber güvenlik eğitimi verildi.

STM'nin uluslararası alanda tecrübeli eğitim kadrosu ve nitelikli eğitim programlarıyla Kazakistan'da siber güvenlik farkındalığının ve uzmanların teknik yeteneklerinin artırılması hedefleniyor.

Yenifırsatları sırada

Kazakistan'da siber güvenlik alanında farkındalık eğitimiyle başlayan iş birliğinin STM'nin Türkiye'deki Siber Füzyon Merkezi'nin benzerini ülkede kurmasıyla ve Capture The Flag gibi siber güvenlik yarışmalarıyla genişletilmesi amaçlanıyor.

STM, siber güvenlik alanında yetkinliği ve bütünleşik güvenlik çözümleriyle Kazakistan'da enerji, sağlık, ulaşım ve benzeri kritik altyapıların siber güvenliğinin sağlanmasına ve artırılmasına yönelik ortak çalışmalar yürütmeye devam edecek.

Şirket, Kazakistan'ın yanı sıra siber güvenlik alanında tecrübe ihracatını Asya'nın diğer ucunda yer alan Pakistan'a kadar genişletti.

STM ile Pakistan Air University arasında Pakistan'da düzenlenen Uluslararası Savunma Fuarı'nda (IDEAS) ortak anlayış belgesi imzalandı. Bu doğrultuda Pakistan'ın siber güvenlik alanındaki yetkinliklerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılacak.

Siber güvenlikte nadir çözümler

STM, siber güvenlik alanında örneğine az rastlanan çözümlere sahip bulunuyor.

Dünyada sadece birkaç ülkede bulunan Siber Füzyon Merkezi, siber saldırıların önceden tespitine olanak sağlıyor.

Siber füzyon, farklı kaynaklardan gelen verilerin birleştirilip yapay zeka algoritmalarıyla analiz edildiği ve devamında makine öğrenmesi denilen mekanizma kullanılarak anlamlı hale getirildiği yeni nesil bir yaklaşım olarak öne çıkıyor.

Çok farklı disiplinleri bir araya toplayan bu yöntem, siber tehdit istihbaratı sayesinde topladığı parametreler arasında ilişki kurarak, tehdidi çok önceden tespit etmeye ve böylece daha saldırı gerçekleşmeden hazır olmaya imkan tanıyor.

Siber Füzyon Merkezi kapsamında siber tehdit istihbaratı, siber operasyon ve zararlı yazılım analizi hizmetleri sunan STM, bunlardan bağımsız olarak siber güvenlik portföyünde tamamlayıcı ürün olarak CyDecSys'i sunuyor.

Sistemdeki zafiyetlerin siber saldırganlar tarafından bulunmadan tespitine, bunların risklere göre sınıflandırılmasına ve koruyucu önlemlerin simüle edilmesine imkan veren CyDecSys, siber güvenlik süreçlerinin yönetimine destek oluyor.

STM, söz konusu ürünlerle yakın zamanda siber güvenlik alanında yeni ihracat başarıları yakalamayı hedefliyor.