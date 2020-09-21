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Show TV Yayın Akışı - 21 Eylül 2020

Show TV'de bugün neler var? Çukur yeni bölüm yayınlanacak mı? Show TV bugünkü canlı yayın akışı. 21 Eylül 2020 Pazartesi Show TV yayın akışı, Show TV rehberi.

Genel 21.09.2020, 13:19
Show TV Yayın Akışı - 21 Eylül 2020
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Show TV Yayın Akışı - 21 Eylül 2020

06:00 Didem Arslan Yılmaz'la VazgeçmeTekrar

08:00 Kendine İyi BakYeni Bölüm

09:45 Asuman’la Sevgili DünürümYeni Bölüm

12:30 Kuaförüm SensinYeni Bölüm

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la VazgeçmeCanlı

18:45 Show Ana HaberCanlı

20:00 ÇukurYeni Bölüm

00:15 RamoTekrar

03:00 ArızaTekrar

05:30 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

NASIL İZLERİM?

DİGİTÜRK 22. Kanalda İzleyebilirsiniz.

DİGİTÜRK SHOW TV HD 322. Kanalda İzleyebilirsiniz.

D-SMART 23. Kanalda İzleyebilirsiniz.

TURKSAT KABLO TV Türkiye genelinde mevcut analog KTV şebekesinde S 08'inci kanaldan izleyebilirsiniz.

TELEDÜNYA Teledünya sayısal kablo TV şebekesinde 24’ncü kanaldan izleyebilirsiniz.

İNTERNET İnternet üzerinden www.showtv.com.tr adresinden izlenebilir.

SHOW TV (UYDU)

DIGITAL Türksat 4A 42° Doğu Uydusu Alış Frekansı 12219,0 MHz Polarizasyon Horizontal (Yatay) Symbol Rate 6.500 Msym/s FEC Rate 3/4 Transporder 14

SHOW TV HD (UYDU)

DIGITAL Türksat 4A 42° Doğu Uydusu Alış Frekansı 12209,0 MHz Polarizasyon Horizontal (Yatay) Symbol Rate 10.000 Msym/s FEC Rate 3/4 Transporder 14

SHOWTÜRK (UYDU)

DIGITAL Türksat 3A Uydusu Alış Frekansı 11045,0 MHz Yatay (H) Polarizasyon Horizontal (Yatay) Symbol Rate 4.800 Msym/s FEC Rate 3/4

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