Show TV canlı izle! Show TV yayın akışı - 13 Kasım 2020 Cuma

13 Kasım 2020 Cuma Show TV yayın akışı ve detayları haberimizde. Show TV'de bugün Ramo Dizisi 20. Bölüm ekrana gelecek. Bu dizinin hemen ardından Alev Alev Dizisi Tekrarı yer alacak. İşte merak ettiğiniz 13 Kasım 2020 Cuma tarihli Show TV yayın akışı ve detayları.

Show TV yayın akışı - 13 Kasım 2020 Çarşamba

06:45 Öykü Gürman ile Günün YemeğiTekrar

08:00 Kendine İyi BakYeni Bölüm

09:45 Yeni GelinTekrar

11:15 Kalp AtışıTekrar

13:45 Öykü Gürman ile Günün YemeğiYeni Bölüm

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la VazgeçmeCanlı

18:45 Show Ana HaberCanlı

00:15 Alev AlevTekrar

02:45 ÇukurTekrar

05:00Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

Ramo 20. Yeni Bölüm

Cihangir’in sonsuza kadar cezaevinde kalacağını sanan Ramo, onun elini kolunu sallaya sallaya dışarı çıktığını duyunca ne yapacağını bilemez. Cihangir, bütün adamlarını adeta bir katliam yapmaları için Ramo’nun üzerine salmıştır çünkü. Aile, ağır zayiat vererek güç bela kurtulur bu saldırılardan.

Dostlarının yardımıyla ailesini güvenli bir yere alan Ramo’nun tek amacı Cihangir’e açıktan savaş açmaktır artık. Cihangir de bağlı bulunduğu illegal yapılanmadan, Ramo’yu yok etme emri almıştır.

Attığı her adımda ölümle burun buruna gelen Ramo’nun bu yoldaki en büyük destekçisi ise Sibel olacaktır.

Ramo'da yaşanan çarpıcı gelişmeler seyircileri ekran başına kilitledi!

Ramo, dün akşam yayınlanan 19. bölümüyle ABC1 20+'da 5.18 izlenme oranı (rating), 12.24 izlenme payı (share), AB’de 4.48 izlenme oranı (rating), 11.02 izlenme payı (share), Total’de 5.34 izlenme oranı (rating), 12.41 izlenme payı (share) elde etti. #ZamanıGeldi etiketi Twitter Türkiye'de 5 saat TT listesinde kaldı.