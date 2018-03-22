'SGK'nın prim ve yapılandırma geliri 207 milyarı aştı'

ANKARA (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) faaliyetlerine ilişkin bilgilendirme toplantısı yaptı.

Zaman zaman kamuoyunda emekli aylıkları arasındaki farklılıkların gündeme getirildiğini ve temeli olmayan yorumların yapıldığını belirten Sarıeroğlu, bazı istisnai aylıklar örnek gösterilerek bütün emeklilere düşük tutarlarda aylık bağlandığı şeklindeki ifadelerin doğru olmadığını bildirdi.

"Her faaliyetimiz vatandaşımıza pozitif katkı sağlamak için"

Sarıeroğlu, 2008 yılında yürürlüğe giren SUT'ta yaklaşık 7 bin 400 adet işlem kodu bulunduğunu belirterek "2008 yılından günümüze kadar bu işlemlere genel manada bir fiyat güncellemesi yapılamamıştır. SUT'ta yer alan bu işlemlerin büyük bir kısmının fiyatlarının güncellenmesine ilişkin başlattığımız çalışmayı son aşamaya getirmiş bulunmaktayız." dedi.

Çalışmalarına devam ettikleri SUT düzenlemesinde her kalemin maliyet analizini çok titiz bir şekilde incelediklerini ifade eden Sarıeroğlu, şöyle devam etti:

"Özellikle fark almadan yaptığımız hizmetler bizim için önemli. Bunu gerçekleştirirsek oradaki etkinliği, kaliteyi daha da artıracağımızı inanıyoruz. Üniversite hastanelerimiz için genel bütçeden yaklaşık 10 milyar liralık ödememiz söz konusu. Üniversite hastanelerimizin daha rahat hareket etmesini, gelirlerini daha arttırmalarını katkı sağlayacak bir uygulama olacak. Hizmet kalitemizi arttıracak, suistimalleri, istismarları engelleyecek bir bakış açısıyla oluşturduğumuz bir model olacak. Ameliyat işlemleri, laboratuvar işlemleri, acil hallerdeki işlemler, organ nakli gibi başlıklarda gerçekleştirdiğimiz işlemlerle bu Sağlık Uygulama Tebliği içerisinde düzenleyeceğimiz başlıklar. Bizim her faaliyetimiz vatandaşımıza pozitif katkı sağlamak içindir. Eğer bu uygulamaları yaparsak Sosyal Güvenlik Kurumu daha fazla özel sağlık hizmet sunucusuyla sözleşme yapma imkanına ulaşmış olacağız. Böylece vatandaşlarımız daha çok alanda, daha çok çeşitlilikle hizmet alma imkanına kavuşacak."

Kolay işverenlik sistemi yaygınlaştırılacak

Çalışmalarını bu yıl da hız kesmeden sürdüreceklerini vurgulayan Sarıeroğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

"2018 yılında yapacağımız çalışmalardan bazılarına değinmek gerekirse kolay işverenlik sistemini yaygınlaştıracağız. Öğrenciliği devam eden yetimlerin 25 yaşına kadar çalışsalar dahi aylıklarını ödemeye devam edeceğiz. Vakıf Üniversiteleri, okul aile birlikleri ve Kurumla sözleşmeleri sağlık hizmet sunucularının teşviklerden yararlanmasını sağlayacağız. 30 günden eksik çalışanların eksik gün nedenlerinin belge yerine, beyanla bildirimini sağlayarak işverenlere büyük bir kolaylık sağlayacağız. Yeni çıkacak teşviklerin (bir senden, bir benden ve yeni nesil) ve asgari ücret desteğinin uygulanmasına geçeceğiz. Sigortalıların hangi teşvikten yararlanabileceğini gösteren yazılımı hayata geçireceğiz. 80 olan e-Devlet uygulaması sayısını 120'ye çıkaracağız. Görüntü Paylaşım Projesi ile Tetkik ve Tahlil Paylaşım Projesi'ni hayata geçireceğiz. Hastane Sicil Karnesi uygulamasını Türkiye geneline yayacağız."

Sarıeroğlu, SGK'nin boş bulunan yönetim kurulu üyelikleri ile başkan yardımcılıklarına nisan ayında atamaların yapılacağını bildirdi.

"O dönemde batmamış Sosyal Güvenlik Kurumu bir daha batmaz"

CHP'lilerin Sosyal Güvenlik Kurumuna yönelik eleştirilerinin anımsatılması üzerine Sarıeroğlu, şunları kaydetti:

"Kemal Kılıçdaroğlu dönemine bugün girmeyelim. O dönemin hali herkesin zaten hafızalarında. Çok canlı, çok taze. O günden çok farklı yerdeyiz. Hastanelerimizin hali ortada, 3 binlerde olan eczane sayısı 25 binlere gelmiş durumda. Hastane sayılarının geldiği aşama belli. 55 bin hizmet sunucuyla birlikte faaliyet gerçekleştiren bir kurum haline gelmişiz. Emekli sayıları 5 milyondan 12 milyona gelmiş, sigortalılarımızın sayısı, nüfusumuzun geldiği aşama ortada. Bugün SGK, nüfusun yüzde 99'unu kapsıyor. O dönemde batmamış Sosyal Güvenlik Kurumu bir daha hiç batmaz. Bu konuda herkes rahat olsun. Her şey yolunda."

"SGK'nın prim ve yapılandırma geliri 207 milyarı aştı"

Son günlerde çıkan "SGK batıyor, gayrimenkullerini satışa çıkardı" şeklindeki iddiaları hatırlatan Sarıeroğlu, "Bunu kullananlar tam bir akıl tutulması içerisindeler ya gerçekten bilmiyorlar ya da gerçekten bu milleti aldatmak için çok yoğun bir çaba içerisindeler. Bu kurumun batması vesaire bunun üzerinden siyasi söylem oluşturmanın da ben biraz çaresizlik yansıması olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum." yorumunda bulundu.

Bakan Sarıeroğlu, prim gelirlerinin genel giderleri karşılama oranının da 2002'de yüzde 52,9'dan yüzde 66,5 oranına yükseldiğini kaydederek, "SGK'nın 2017 yılı gelirlerine baktığımız zaman prim ve yapılandırma gelirlerimizin 207 milyar 833 milyon olduğunu ifade etmem gerekiyor." dedi.

SGK gelirlerinin yüzde 72'sini prim gelirlerinin oluşturduğunu aktaran Sarıeroğlu, 2017'de 312 milyar liralık giderleri olduğunu, bunun yüzde 67'sini emekli aylıklarının, yüzde 24,8'ini de sağlık harcamalarının oluşturduğunu belirtti.

Emekli aylığı olarak bir yıl içerisinde ödenen miktarın 209 milyar 546 milyon lira olduğuna dikkati çeken Sarıeroğlu, şöyle devam etti:

"Sağlık giderlerimiz bütçe kalemimiz içinde 77 milyarlık bir yer aldı. Bunun da 25 milyarını ilaçla ilgili harcamalar, 51 milyarını da tedavi giderleri oluşturmuş durumda. Tedavi giderlerini de kendi içinde üç başlık altında ifade etmek istiyorum. Devlet hastanelerine yapmış olduğumuz ödemelerin miktarı 31 milyar, üniversite hastanelerimize 10 milyar, özel sektörde de 9,7 milyarlık ödeme gerçekleşmiş durumda."

Muhabir: Özcan Yıldırım,Yıldız Nevin Gündoğmuş