SGK'dan GSS hatırlatması

YOZGAT (AA) -Sorgun Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü Sultan Tuncer, Genel Sağlık Sigortasında (GSS) 1 Nisan 2017 öncesine ait ödenmemiş birikmiş prim borçlarının, 30 Nisan'a kadar gecikme cezası ve gecikme zammı tahakkuk ettirilmeden ödenebileceğini bildirdi.

Tuncer, yaptığı yazılı açıklamada, herhangi bir kapsamda sağlık güvencesi bulunmayan vatandaşların 1 Nisan 2017 tarihi öncesi ödenmemiş GSS prim borçlarının, 6824 Sayılı Kanun ile başvuru şartı aranmaksızın yapılandırıldığını hatırlattı.

Buna göre GSS kapsamında bugüne kadar hiç gelir testine başvurmayan vatandaşların ise öncelikle gelir testi yaptırmaları gerektiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kendilerine gelir testi başvurusu tebliğ edildiği halde gelir testine hiç başvurmamış genel sağlık sigortalılarımızın 2 Nisan'a kadar (bu tarih dahil) gelir testine müracaat etmeleri ve gelir testi sonucu gelirlerinin brüt asgari ücretin üçte birinden az olduğunun tespit edilmesi durumunda genel sağlık sigortası prim borçları silinecektir. Yapılan gelir testi sonucunda aile içi kişi başı geliri brüt asgari ücretin üçte birinden fazla olan Genel Sağlık Sigortalılarımızın 1 Nisan 2017 tarihi öncesine ait gecikme zammı ve gecikme cezası borçları silinmiştir. Gecikme zammı ve gecikme cezası silinen bu borçlar, aylık sadece 53,33 lira üzerinden yeniden hesaplanmış ve son ödeme tarihi ise 30 Nisan olarak belirlenmiştir."