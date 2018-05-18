SGK İl Müdürü Boztepe'den Hastaoğlu'na ziyaret

SİVAS (AA) - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Kadir Boztepe, Sosyal Güvenlik Kurumu Haftası dolayısıyla Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu'nu ziyaret etti.

Ticaret Borsasından yapılan yazılı açıklamaya göre, Boztepe, Borsa Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu'na kurumun yaptığı çalışmalar ve destekler hakkında bilgi verdi.

Her yıl mayıs ayının ikinci haftasının SGK Haftası olarak kutlandığını belirten Boztepe, "Bu kapsamda sivil toplum kuruluşlarımızı ve odalarımızı ziyaret ediyoruz. Çalışmalarımız hakkında kurumlarımızı bilgilendiriyoruz. Sosyal güvenlik bilincinin oluşması adına sizlerin de desteklerini bekliyoruz. Milli İstihdam Seferberliği konusunda Sivas’ta çok iyi sonuçlar aldık. Amacımız işsizliği önlemek ve teşviklerle işletmelerimize destek olmak." diye konuştu.

Hastaoğlu ise, ziyaretlerinden dolayı Boztepe’ye teşekkür ederek, "Özellikle son dönemde hükümetin istihdam seferberliği başlığı altında iş dünyasına istihdam alanında ciddi anlamda teşvikler sağladı. Bu teşvik ve desteklerden üyelerimizin azami ölçüde istifade edebilmesi için Borsa olarak gayret sarf ediyoruz." ifadelerini kullandı.