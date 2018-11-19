Sezonun şampiyonları Ford Otosan 36. Kocaeli Rallisi’nde belli oldu

İSTANBUL (AA) - Türkiye Ralli Şampiyonası 17-18 Kasım'da yapılan Ford Otosan 36. Kocaeli Rallisi ile tamamlandı. Sezonun son yarışı ile Ford Motorsport Türkiye takımlar şampiyonluğu, 2 çeker ve gençler 1’inciliğini elde etti.

Ford Otosan açıklamasına göre, Türkiye’nin en prestijli spor organizasyonlarından Türkiye Ralli Şampiyonası’nda şampiyonlar hafta sonu yapılan Ford Otosan 36. Kocaeli Rallisi’nde belli oldu.



2018 Türkiye Ralli Şampiyonası’nın 7. ve son yarışı 36. Kocaeli Rallisi, Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü (KOSDER) tarafından 17-18 Kasım'da organize edildi. Türkiye Historic Rally Şampiyonası ve Ali Sipahi Ralli Kupası'na da puan veren Türkiye Ralli Şampiyonası sezonunun bu son organizasyonu toprak etaplarda yapıldı.





- Ford Motorsport Türkiye, genel klasmanda ilk 10 içerisinde 6 ekiple yer aldı





Mevsim koşulları ve yağan yoğun yağmur sonucu etapların çamur olması sebebiyle çok daha zorlu ve heyecanlı anlara sahne olan rallide ekipler, 2 gün boyunca yaklaşık 102 kilometresi özel etap olmak üzere toplamda 284 kilometrelik yol kat ettiler.



Ford Otosan 36. Kocaeli Rallisi’nde, Ford Motorsport Türkiye pilotları 4 çeker Fiesta R5, 2 çeker R2T, R2, R1 ve ST araçlar ile yarıştılar. Kocaeli Rallisi’nde Ford Motorsport Türkiye, genel klasmanda ilk 10 içerisinde 6 ekiple yer alarak sezon boyunca daha önceki yarışlarda olduğu gibi bu ralliyi de domine etti.



Ford Motorsport Türkiye adına genel klasmanda Fiesta R5 ile mücadele eden Red Bull sporcusu Yağız Avcı yaşadığı mekanik problem sebebiyle Ford Otosan Kocaeli Rallisi’ni 3. sırada tamamlamak durumunda kaldı ve co-pilot’u Onur Vatansever ile 2018 Türkiye Ralli Şampiyonası’nı Burak Çukurova-Vedat Bostancı ikilisinin ardından 2’nci sırada tamamladı.

Yine 4 çeker Fiesta R5 ile mücade eden Deniz Fahri-Bahadır Gücenmez ikilisi de sezonun son yarışı olan Ford Otosan 36. Kocaeli Rallisi ile birlikte 2018 Türkiye Ralli Şampiyonası’nı 3’üncü olarak tamamladılar.









- Özdemir-Memişyazıcı ikilisi 2 çeker kategorisinde birinci





2 çeker kategorisinde ise Fiesta R2T ile mücade eden Ümit Can Özdemir-Batuhan Memişyazıcı ikilisi sezon boyunca gösterdikleri istikrarı Kocaeli Rallisi’nde de tekrarlayarak sezonu, 2 çeker kategorisinde 1’inci olarak tamamladılar.

Gençler kategorisinde mücadele eden Ford Motorsport Türkiye pilotu And Sunman ise cumartesi günü yarış dışı kalarak Kocaeli Rallisi’ni tamamlayamamasına rağmen sezonun önceki rallilerinden aldığı puanlar ile gençler kategorisinde 2018 sezonunda 1’incilik ipini göğüsledi.





- Fiesta Rally Cup’ta sezonun son yarışında heyecan doruktaydı









Ford Motorsport Türkiye tarafından 2017 sezonu ile birlikte yeniden organize edilmeye başlanan “Fiesta Rally Cup”ta da kazananlar belli oldu.



2 çeker Fiesta R2T ile mücadele eden Ümit Can Özdemir-Batuhan Memişyazıcı ikilisi Fiesta Rally Cup’ta hem bu yarışı kazandı, hem de sezon genelinde Fiesta Rally Cup şampiyonluğunu ilan etti.



Fiesta R2 ile yarışan Eytan Halfon-Kerim Tar ikilisi Kocaeli Rallisi’nde Fiesta Rally Cup 2’nciliği ile birlikte R2 sınıf 1’inciliğini elde ederken, Kağan Karamanoğlu-Nehir Yılmaz ikilisi 3’üncülüğü elde ettiler.



Fiesta Raly Cup’ta Sınıf ST / R1 klasmanında 1’inciliği elde eden Emrah Ali Başo-Gürkal Menderes ikilisi aynı zamanda Ali Sipahi Ralli Kupası'nın da şampiyonu oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ford Motorsport Türkiye Takım Direktörü Serdar Bostancı, "Toplam 15 ekiple katıldığımız ve sezonun son yarışı olan Ford Otosan 36. Kocaeli Rallisi’nde hedeflerimize büyük ölçüde ulaşmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Genel klasmanda ilk 10 içerisinde 6 ekibimizin yer aldığı Kocaeli Rallisi ile sezonu takımlarda şampiyonluk, 2 çeker ve gençler kategorilerinde 1’incilik ile taçlandırdık. Sezon boyunca yoğun tempoda çalışan tüm pilot ve co-pilotlar ile teknik ekibimize, ayrıca sezon boyunca verdikleri destekler için tüm sponsorlarımıza ve destekçilerimize teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.