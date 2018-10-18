Sezaryen doğumlar dünya genelinde artıyor

ANKARA (AA) - ABD'nin Yale Üniversitesi ve İngiltere'nin Londra Kraliyet Akademisinden bilim adamları, tıp dergisi "The Lancet"te yayımladıkları dizi makalede, sezaryen doğum oranlarındaki küresel ve bölgesel artışları ele aldı.

Bilim adamları, sezaryen yöntemiyle yapılan doğumların 2000'li yılların başından bu yana orantısız arttığını tespit etti.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) küresel doğum verilerini inceleyen araştırmacılar, 2000'de yüzde 12,1 olan dünya genelinde sezaryen doğum oranının 2015'de yüzde 21,1'e çıktığını belirledi.

Araştırmaya göre 2000 yılında dünya genelinde sezaryen doğum sayısı 16 milyonken, 2015 yılında 29,7 milyona çıktı.

Doğumların yalnızca yüzde 10 ila yüzde 15'inde sağlık sebebiyle ameliyatla müdahale edilmesine ihtiyaç duyulduğuna işaret eden bilim adamları, sezaryen doğumlardaki artışın orantısız ve düzensiz olduğunu ifade etti.

Artışın ardındaki en önemli etkenlerden biri ise hastanelerde yapılan doğumlarında görülen artış olarak gösterildi. Hastane doğumlarının sayısı 2000-2015 yıllarında yüzde 65 arttı. Ayrıca sezaryen uygulanan sağlık merkezlerinin sayısında da yüzde 35 artış oldu.

Bilim adamları sezaryen uygulamasındaki bölgesel farklara da dikkati çekti. Latin Amerika ve Karayip ülkelerinde sezaryen doğumların oranının yüzde 44,3'e kadar çıkarken, Orta ve Batı Afrika'da yüzde 4,1'e kadar düştüğü görüldü.

Aynı ülke içinde de sınıfsal farklılıklara bağlı değişen oranlar bulunuyor. Uygulama orta ve yüksek gelir gruplarındaki anne adayları tarafından daha fazla tercih ediliyor.