KAYSERİ (AA) - Büyükşehir Belediyesi geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Seyyid Burhaneddin Hazretlerinin türbesinde iftar verecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, iftar programları için tüm hazırlıklar tamamlandı.

Bu yıl her gün ortalama 3 bin kişiye iftar verilecek. İftar programlarına zaman zaman Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de katılacak.

Geçen yıl başlatılan Seyyid Burhaneddin Türbesi'ndeki iftarlar, özellikle iftar saatlerinde çalışmak zorunda olanlar, esnaflar, evlerine yetişemeyenler, iftarın hazzını kalabalıklar içerisinde yaşamak isteyenler ve öğrenciler başta olmak üzere her kesimden büyük ilgi görmüştü.







