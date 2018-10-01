Seyyar kimlik kaplayıcının tarih tutkusu

KONYA (AA) - Konya'da, Mevlana Türbesi çevresinde 20 yılı aşkın süredir seyyar arabasıyla kimlik kaplayan 63 yaşındaki Mehmet Ali Akgül, tarihe olan tutkusuyla dikkati çekiyor.

Seyyar ekmek teknesiyle tarihi Bedesten Çarşısı'nı sokak sokak gezen, yeni kimlik ve ehliyetlerin çıkmasından sonra işleri azalsa da haline şükreden 6 çocuk babası Akgül, bir süre işçi olarak çalıştığı Almanya'dan vatan hasretiyle döndüğü Konya'da başladığı mesleği sayesinde evine ekmek götürüyor.

"Türk kahramanları" dediği, Fatih Sultan Mehmet, İkinci Abdülhamid, Nene Hatun, Adnan Menderes, Recep Tayyip Erdoğan, Ömer Halisdemir ve Fethi Sekin gibi isimlerin fotoğraflarını kaplayarak ekmek teknesinin her tarafını donatan ilkokul mezunu Akgül, gençlerin de tarihle ve Türk liderlerle ilgilenmesini istiyor.

Akgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1979'dan sonra birkaç kez Almanya'ya çalışmaya gittiğini, ancak vatan hasretine dayanamayıp döndüğünü söyledi.

Gurbette çalışmanın zorluğuna değinen Akgül, "Gurbeti, hasreti gördüm ve yaşadım. Para biriktirmek istedim, yoksa vatanımdan gitmezdim. Sonra geri döndüm. Şimdi çok şükür oturacak bir evimiz var, geçiniyoruz." dedi.

Türkiye'ye döndükten sonra bir süre İstanbul'da sebze-meyve sattığını, bir arkadaşında görünce Konya'ya dönüp seyyar kimlik kaplayıcılığı yapmaya karar verdiğini anlatan Akgül, şöyle devam etti:

"20 yıldan fazladır bu işi yapıyorum. Artık bu işi yapan çok kişi yok. Benim gibi seyyar tek tük kimlik kaplayıcı var. Eskiden işler çok güzeldi. İki yıldır ehliyet ve kimlikler değişeli, işlerimiz neredeyse bitti ama şükrediyoruz. Sabır ve kanaat gerekli. Her gün nafakamı toplar evime giderim. Önceden günde bazen 100-200 kimlik kaplardık. Şimdi günlük 8-10 kimlik kaplıyorum. Genellikle Avrupa'dan gelenler ehliyet kaplatırlar. Elhamdülillah, evime ekmek götürüyorum. İnsan şükredecek, kanaat edecek, hakkına razı olacak."

- Ekmek teknesinde "Türk kahramanları"

Akgül, ilkokuldan sonra eğitime devam edemediğini, ancak tarihe büyük merakının olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"İlkokul mezunuyum ama araştırdım, okudum, öğrendim. Bol bol tarih okudum. Osmanlı padişahlarının hepsini araştırdım. Ecdadımız 3 kıtada at koşturdu. Geçmişte Osmanlı üzerinde oynanan oyunlar şimdi de Türkiye'ye oynanmaya çalışılıyor. Allah'a çok şükür başımızda çok iyi bir lider var. Mazlumun yanında, zalimin karsında dik duruyor, eğilmiyor. Cumhurbaşkanımızın her zaman yanındayız. Devletin, vatanın, milletin yanındayız. Seyyar arabamda, Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim, İkinci Abdülhamid, Nene Hatun, Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu, Hasan Polatkan, Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy, Necmettin Erbakan, Muhsin Yazıcıoğlu, Ömer Halisdemir ve Fethi Sekin gibi Türk kahramanlarının fotoğrafları var. Ben bu insanlara sevgim olduğu için ekmek tekneme koydum. İbret alsın, herkes görsün istiyorum. Gençler de tarihimizle, devlet adamlarımızla ilgilensin, araştırsın istiyorum. Gelip soranlar oluyor bana bu fotoğrafları. Takdir eden de var, tebrik eden de var."