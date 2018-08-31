Seyitgazi'nin kurtuluşu törenlerle kutlanacak

ESKİŞEHİR (AA) - Seyitgazi ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yılı 1 Eylül Cumartesi günü törenlerle kutlanacak. Seyitgazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçenin düşman işgalinde kurtuluşu ve Seyyid Battal Gazi'yi...