Seyitgazi'nin kurtuluşu törenlerle kutlanacak

ESKİŞEHİR (AA) - Seyitgazi ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yılı 1 Eylül Cumartesi günü törenlerle kutlanacak.
Seyitgazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçenin düşman işgalinde kurtuluşu ve Seyyid Battal Gazi'yi anma etkinlikleri, 1 Eylül Cumartesi günü yapılacak.
Seyitgazi Cumhuriyet Meydanı'nda saat 10.00'da başlayacak tören, Seyyid Battal Gazi Külliyesi'nde Seyyid Battal Gazi'yi anma etkinliğiyle devam edecek.
Kutlamalar kapsamında çeşitli gösteriler ve sergi düzenlenecek.