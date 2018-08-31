Seyitgazi'nin kurtuluşu törenlerle kutlanacak

ESKİŞEHİR (AA) - Seyitgazi ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yılı 1 Eylül Cumartesi günü törenlerle kutlanacak. Seyitgazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçenin düşman işgalinde kurtuluşu ve Seyyid Battal Gazi'yi...

Seyitgazi'nin kurtuluşu törenlerle kutlanacak
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ESKİŞEHİR (AA) - Seyitgazi ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yılı 1 Eylül Cumartesi günü törenlerle kutlanacak.

Seyitgazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçenin düşman işgalinde kurtuluşu ve Seyyid Battal Gazi'yi anma etkinlikleri, 1 Eylül Cumartesi günü yapılacak.

Seyitgazi Cumhuriyet Meydanı'nda saat 10.00'da başlayacak tören, Seyyid Battal Gazi Külliyesi'nde Seyyid Battal Gazi'yi anma etkinliğiyle devam edecek.

Kutlamalar kapsamında çeşitli gösteriler ve sergi düzenlenecek.

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