Şeyh Muhyiddin Camisi restore ediliyor

ANKARA (AA) - Ayaş ilçesindeki Şeyh Muhyiddin Camisi’nde restorasyon çalışması yapılıyor.

Ayaş Müftüsü İsmail Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi İpekyolu üzerinde bulunan ilçenin köklü geçmişe sahip olduğunu, bünyesinde çok sayıda tarihi eseri barındırdığını belirtti.

İlçede öne çıkan camilerden Şeyh Muhyiddin Camisinde Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyon çalışması yapıldığını aktaran Ünal, "Caminin, restorasyonun gelecek yıl ramazan öncesinde tamamlanarak, ramazan başında ibadete açılması öngörülüyor." dedi.