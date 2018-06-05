"Seyfe Gölü yok olmasın" çağrısı

KIRŞEHİR (AA) - Seyfe Gölü Ekoloji Derneği (SEYGED) Başkanı Ömer Çetiner, ulusal ve uluslararası statüde koruma altındaki sulak alanlar arasında yer alan Seyfe Gölü'nün, tarımsal sulama ve buharlaşmanın etkisiyle kuruma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirterek, bu tehdidin önlenmesi için ilgili tüm yetkililerin çalışma yapması çağrısı yaptı.

Çetiner, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla dernek binasında düzenlediği basın toplantısında, küresel ısınma, kuraklık, susuzluk, çölleşme, biyolojik çeşitliliğin azalması ve bazı canlı türlerinin yok olmasının sadece Türkiye'nin değil, dünyanın sorunu olduğunu ifade etti.

Türkiye'de, Ramsar Sözleşmesi, tabiat koruma ve birinci derece doğal sit alanı kararlarıyla korunan beş önemli sulak alandan birinin Seyfe Gölü olduğunu belirten Çetiner, gölün tarımsal sulama ve buharlaşma nedeniyle kuraklık tehdidi altında olduğunu dile getirdi.

Çetiner, geçmişte geçmişte 187 çeşit kuş türüne ev sahipliği yapan gölün, dünyada nesli tükenmekte olan 27 kuş türünü bünyesinde barındırması ve endemik bitkileriyle bilindiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Seyfe Gölü Kuş Cenneti, Türkiye üzerindeki iki göç yolundan birisinin üzerinde. Üç ve üzeri ayrı koruma karına sahip beş önemli sulak alandan bir tanesi. Bu kadar önemi bir gölü yeterince tanıtamıyoruz. En derin yeri bir metreyi geçmeyen gölümüz, yaz aylarında buharlaşmadan dolayı kuruma noktasına gelmektedir. Seyfe Gölü, aynı zamanda kuşların dönüş yolculuğunda toplanma noktası olarak da kullandıkları bir yerdir. Tatlı sularla larva ve besin maddelerinin oluşması kuşlar için ayrı bir önem katıyor. Ortamı güzel hale getirip onların dinlenmesi ve beslenmesine vesile olamazsak kuşlara karşı suç işlemiş oluruz. Bu suçu mümkün olduğunca azaltmak için bütün yetkililerin çalışma yapmasını arzu ediyorum. Seyfe Gölü Kuş Cennetimiz yok olmasın istiyorum."

Gölün ulusal ve uluslararası alanda tanınması için 11 yıldır kişisel olarak mücadele verdiğini anlatan Çetiner, "Kendi çabalarımla 11 yıldır kendi çektiğim fotoğraflarla takvim yaparak ulusal ve uluslararası bazda tanıtım yapmaya gayret ediyorum. Oldukça ilgi görüyor. Amacımız bu kadar güzel bir sulak alanımızı, kuş cennetimizi Türkiye ve dünyaya en iyi şekilde tanıtmaktır." dedi.











