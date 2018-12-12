Seyfe Gölü misafirleriyle şenlendi

KIRŞEHİR (AA) - Ramsar Sözleşmesi ile koruma altına alınan ve kuraklık nedeniyle kuruyan Kırşehir'in Kaman ilçesindeki Seyfe Gölü Kuş Cenneti, son 4 gündeki yağışlarla göç yollarındaki kaz, ördek ve martıların uğrak yeri haline geldi.

Su seviyesinin yükselmesiyle göçmen kuşların konaklayarak dinlendiği gölde, karla kaplı Erciyes Dağı'nın silüet görüntüsü eşliğinde görsel güzellik oluştu. Son 4 gündeki yağışlar, göç yolundaki kaz, ördek, angıt, kız kuşu ve martı gibi göçmen kuşların Seyfe Gölü Kuş Cenneti'ndeki konaklama sürelerinin artmasına, beslenmelerine, dinlenmelerine ve olumlu şartlarda yollarına devam etmelerine katkı sağladı.

Seyfe Gölü Ekoloji Derneği Başkanı Ömer Çetiner, dernek binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, tamamen kuruyan gölde, son yağışlarla su seviyesinin 4 parmak kadar yükseldiğini söyledi.

Yağışların yaklaşık 10 bin 700 hektar alanı kaplayan gölde yüzde 25 seviyesinde bir su görünümü meydana getirdiğini belirten Çetiner, "Geçtiğimiz 4 günde metrekareye yaklaşık 26 kilogram yağış düştü. Bu kadarlık yağış bile Seyfe Gölü'ndeki su miktarını 4 parmak seviyesinde yükseltti. Yani, göldeki su görünümünü artırdı. Bunun sebebi, bazı noktalarını dikkate almazsak Seyfe Gölü'nün kot farkının sıfıra yakın olması. Ayrıca, toprak yapısından dolayı tabana bir damla bile su geçirmiyor. Yağışların tamamı yüzeyde kalıyor." diye konuştu.

Seyfe Gölü'nün kuşların göç yollarından birisinin üzerinde olduğunu vurgulayan Çetiner, şöyle devam etti:

"Su miktarının artmasıyla göç döneminde olan kaz sürüleri, ördekler, angıtlar, kız kuşu ve martılar göle akın etti. Konakladıkları gölde sulu ortamda beslenme imkanı bularak rahat ettiler, dinlendiler ve bir süre sonra yollarına devam ettiler. Bundan 15-20 gün önce de kuşların göçü devam ediyordu. Ama göle geldiklerinde böyle bir ortam olmadığı için kısa süreliğine dinlendikten sonra gidiyorlardı. Seyfe Gölü Ramsar Sözleşmesi ile korunan Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından biri. Sulak alanlar, eğer şartlar iyi ise o bölge için büyük avantajlar sağlar, değilse dezavantaja neden olur."

Göle su girişi ile ilgili bazı çalışmaların olduğuna da değinen Çetiner, "Dernek olarak, kalıcı bir çalışma için Kalaba-Seyfe- Pompaj Sulama Projesi'nin bir an önce hayata geçirilmesini arzu ediyoruz." dedi.