Seydişehirli

KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen Genç Çiftçi Projesi kapsamında 7 çiftçinin destek almaya hak kazandığı bildirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Ünüvar, yaptığı açıklamada, büyükbaş ve küçükbaş hayvan, ana arı ve arı sütü ile yem bitkisi üretimi alanlarında 7 çiftçi tarafından hazırlanan projelerin, hibe desteği almaya hak kazandığını söyledi.

Genç Çiftçi Projesi ile yeni istihdam yaratıldığına işaret eden Ünüvar, "Genç Çiftçi Projesi ile kırsal alanda yaşayan gençlere yeni istihdam alanları sağlanmakla beraber, geleceğimiz için oldukça önemli olan üretim, gelişim, ekonomik ve kırsal alanların cazibesinin arttırılması amaçlanmaktadır. İlçemizde tarım potansiyeli oldukça yüksektir. Üreticilerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Çiftçilerimize başarılar diliyorum." dedi.