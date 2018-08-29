Seydişehirli dağcılar Zafer Yürüyüşü yaptı

KONYA (AA) - Seydişehir Dağcılık Kulübü üyeleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bin 700 rakımlı Kalafat Dağı zirvesine Zafer Yürüyüşü yaptı.

Kulüp Temsilcisi Erdal Deniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Zafer Yürüyüşü'nü geleneksel hale getirdiklerini, her yıl tırmanış yaptıklarını söyledi.

Kulüp sporcuları olarak Kuğulu Park'ta bir araya gelerek yaklaşık 4 saat süren bir tırmanışın ardından zirve yaptıklarını kaydeden Deniz, "Zirvede bir saat kaldık. Büyük Zafer'in yıl dönümünde başta ulusumuzun önderi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarına, şehit ve gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunduk. Faaliyetlerimizi bundan sonra da sürdüreceğiz." dedi.