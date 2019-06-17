Seydişehirli dağcılar Aydos'un zirvesine tırmandı

KONYA (AA) - Ereğli Dağcılık Kulübünün (ERDAK) organizasyonu "9. Aydos Zirve Şenliği ve Tırmanışı" kapsamında, 3 bin 444 metre yüksekliğindeki Aydos Dağı'na zirve tırmanışı gerçekleştirildi.

Türkiye'nin dört bir tarafından gelen 55 dağcı, Halkapınar'ın Çakıllar Mahallesi Kırakpınar mevkisine bir gün öncesinden gelerek çadırlarda kamp kurdu.

Gece 3 bin 444 metre rakımlı Aydos zirvesine tırmanmak için yola çıkan 55 dağcı, 6 saatlik tırmanışla zirveye ulaştı.

Zirve tırmanışına Seydişehir'den katılan Ömer Pekşenarslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başarılı bir tırmanış gerçekleştirdiklerini belirterek, "Seydişehirden 5 kişi ile grup halinde geldik. Bu tırmanışımızı tüm babalara ve şehitlerimize adıyoruz. ERDAK 9. Aydos Zirve Şenliği'ni yeni dostluklar, güzel hatıralar ve muhteşem dağ manzarası eşliğinde tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Etkinliğin başarılı şekilde gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.



