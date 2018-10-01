Seydişehir’den kısa kısa

KONYA (AA) - Seydişehir Belediyesi 4. Geleneksel Doğa Yürüyüşü düzenledi.

56 kişinin katıldığı yürüyüş, ilçeye bağlı Taraşçı Mahallesi'nden başladı. Toros Dağları üzerinden sedir ve ardıç ağaçları arasında yürüyüşlerini sürdüren sporcular 5 saatte küpe çukuruna ulaştılar.

Ekip başı Hacı Hasan Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, " Sonbahar mevsimiyle birlikte 4. geleneksel doğa yürüyüşümüzü gerçekleştirdik. Seydişehir coğrafyasının tüm güzelliklerini izleme fırsatı bulduk. Uzun ama zevkli bir yürüyüş gerçekleştirdik. İnşallah burasına sahip çıkarak turizme açılma noktasında çalışmalar yürüteceğiz. Tüm katılımcı arkadaşlarıma ve Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. ” dedi.

- Seydişehir'de "Ahi Berat Ödül Töreni"

Seydişehir Rehberlik Araştırma merkezi tarafından, Ahi Berat Ödül Töreni düzenlendi.

Yılın Ahi Beratı ödülü 47 yıllık kuaför Yakup Erdoğan’a verilirken, yılın girişimci ödülü 55 yıllık berber Ali Yaka’ya verildi.

- Seydişehir'de arıcılara kış hazırlığı uyarısı

Seydişehir Küpe Bal Üreticiler Birliği Başkanı Mustafa Taşdöğen, üyelere arı kovanlarının kışa hazırlanması uyarısında bulundu.

Taşdöğen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havaların soğumaya başlamasıyla arıların da kış düzenine geçme zamanının geldiğini söyledi.

Basit önlemlerle arı kovanlarının kışı emniyetli şekilde geçirerek ilkbahara çıkmasının sağlanabileceğini belirten Taşdöğen, şunları kaydetti:

"İlçemiz arıcılık yönünden elverişli. Zaman zaman arı kovanlarında incelemelerde bulunup yetiştiricilerle görüşme fırsatı buluyoruz. Arı ve kovanlarının bakımı hakkında bilgiler veriyoruz. Arı kovanlarındaki arı miktarı, ana arının kontrol durumu, kovanın fiziki durumu, üst örtüsü, kovan bölme tahtası tekrar gözden geçirilmeli. Yağmacılığa ve zararlılara karşı tüm önlemleri alınmalıdır. Gerekirse Antalya’da tespit ettiğimiz güvenli bölgelere taşınabilir."