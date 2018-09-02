Seydişehir'den kısa kısa

KONYA (AA) - Seydişehir Belediyesi Açık Hava Müzesi parkında sergilenen tarihi eserler ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Milli İrade Meydanı'ndaki Açık Hava Müzesi'nde sergilenen Roma, Bizans ve Hitit dönemi eserlerine yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösteriyor.

Açıkhava müzesi parkında hoşça vakit geçiren vatandaşlar, fotoğraf çekmeyi de ihmal etmiyor.

- Seydişehir'de Kentsel Tasarım Projesi

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Kentsel Tasarım Projesi ile ilçede kamulaştırmaların tamamlandığını söyledi.

Tutal, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kentsel Tasarım Projesi ile bölgedeki ekonomik ve sosyal hayatı canlandırmayı amaçladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Kentsel Tasarım Projesi ile kentin en eski yerlerinden çarşı merkezi ile Mustafa Öten Caddesi yeniden düzenlenecek. Tarihi Seyyid Harun Camisi ve çevresine yapılacak düzenlemelerle, bölge turizme kazandırılacak. Yenileme çalışmalarından sonra ekonomik ve sosyal hayatı canlandıracağız. 8 bin 300 metrekarelik alanda 10 milyon liralık bir bütçeyle kamulaştırmaları tamamladık. İlçeye değer katacak proje toplam 50 milyon liraya mal olacak."