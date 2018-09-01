Seydişehir'den kısa kısa

KONYA (AA) - Eti Alüminyum Fabrikası tarafından Konya'nın Seydişehir ilçesinde inşa edilen Hacı Şaban Cengiz Camisi ibadete açıldı.

Açılışta konuşan İlçe Müftüsü Adem Bebek, caminin hayırlı olmasını dileyerek, "Allah bu camide yapılan ibadetleri ve edilen duaları kabul etsin." dedi.

Açılışa, Fabrika yönetim kurulu başkanı Şaban Cengiz, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, İlçe Müftüsü Adem Bebek ve vatandaşlar katıldı.

- Seydişehir'de sağlıklı yaşam yürüyüşü

Seydişehir İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından sağlıklı yaşam yürüyüşü yapıldı.

Yürüyüş, Milli İrade Meydanı'nda başlayıp, belediye önünde sona erdi.

İlçe Sağlık Müdürü Hakan Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlıklı bir yaşam için her gün düzenli yapılacak fiziksel aktivitelerin çok önemli olduğunu söyledi.

Özdemir, "Her birey sağlıklı yaşam için hareket etmeli ve spora yönelmelidir. Yürüyüşe katılan herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

Etkinliğe, Devlet Hastanesi Başhekimi Seyit Ali Deniz, Emniyet Müdürü Kasım Özdemir, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Konurer, İYİ Parti İlçe Başkanı Yılmaz Dönderici, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve sağlık çalışanları katıldı.