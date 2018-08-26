Seydişehir'den kısa kısa

KONYA (AA) - Konya’nın Seydişehir ilçesinde çerezlik kabak hasadı başladı.

Seydişehir Ziraat Odası Başkanı İsmail Korkmaz, yaptığı açıklamada, ilçede 7 bin 500 dekarlık alanda çerezlik kabak üretimi yapıldığını belirtti.

Bu yıl verimin oldukça iyi olduğunu ifade eden Korkmaz, "Önceki yıllara göre ekim alanında artış gözlendi. İnşallah verim açısından da üreticimizin yüzü gülecek. çekirdeğin kurutulma sorunu yok. 2 bin 500 ton hasat bekliyoruz. Kilosu 17 liradan alıcı buluyor. Sezonun üretimimiz açısından iyi olacağını düşünüyoruz." dedi.

- Saldırıya uğrayan 112 ekibine geçmiş olsun

Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Örnek, Seydişehir'de hasta yakınlarının saldırısına maruz kayan 112 Acil Sağlık ekibine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Özbek, Sağlık-Sen Konya Şube Başkanı Zeynel Abidin Uysal ile Seydişehir Kızılcalar Mahallesi'ndeki 112 Acil Sağlık İstasyonu'na ziyarette bulunarak önceki gün gittikleri bir vakada, geç geldikleri iddiasıyla hasta yakınlarının saldırısına uğrayan ambulans ekibine geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Örnek, zor şartlarda, görevlerini yerine getiren 112 çalışanlarına yapılan şiddeti kınadıklarını belirterek, "Ambulans ile can kurtarmak için hastalarımıza nefes olmak amacıyla görevden göreve koşarken saldırı ve şiddete maruz kalmaları sağlık çalışanlarımızı üzmüştür. Olayı şiddetle kınıyoruz. Suçluların cezalandırmalarını istiyoruz. Her zaman 112 sağlık ekiplerimizin yanındayız." dedi.