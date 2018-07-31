Seydişehir'den kısa kısa

KONYA (AA) - Seydişehir Belediyesi tarafından tarihi ve kültürel mirasları koruma proje kapsamında tarihi evlerin restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Hacı Seyitali Mahallesi'nde bulunan tarihi Köseleci evinin yapımına başlandığını söyledi.

Tarihi evin aslına uygun olarak yüklenici firma tarafından yapımına başlandığını kaydeden Tutal, şunları kaydetti:

"Buradaki ev ilçemiz eşraflarından Köseleci ailesine aitti. Uzun yıllar atıl durumda kaldığı için yapımı ve restorasyonu mümkün değildi. Evin eski durumunu biliyoruz. Fotoğrafları var. Gerekli izinleri aldıktan sonra biz bu binayı yıkarak yeniden aslına uygun yapımını gerçekleştiriyoruz. 3 ayda tamamlayacağız. 12 adet tescilli bina bulunuyor. Tarihi Seydişehir evlerinden birini daha kazandırmış olacağız. Yoğun bir şekilde taş ustalarımız çalışıyor. İlçemize kültürel bir canlılık katmış olacağız."

- Seydişehir'de karpuz hasadı başladı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde karpuz hasadına başlandı.

Ziraat Odası Başkanı İsmail Korkmaz, yaptığı açıklamada, ilçede 20 bin dekar alanda karpuz ekimi yapıldığını söyledi.

Bu sene verimin oldukça iyi olduğunu ve hasadın başladığını ifade eden Korkmaz, şunları kaydetti:

"Bu sene pazarlama sorunu yok, üreticimiz ürününü tüccarlara tarlada satıyor. Kalitemiz yine her seneki gibi güzel ve rekoltemiz yüksek. Şu anda tüccarlar Antalya, Adana, Gaziantep, Hatay, Isparta’dan geliyor. Bizim karpuzumuz diğer illere göre daha lezzetli ve sulu olmasıyla ön plana çıkıyor. En büyük sorunumuz bu mevsimde su sorunudur. Yetkililerle temas halindeyiz."

Kumluca Mahallesi'nde 15 yıldır karpuz ve kavun üretimi yapan Yunus Ünvar ise 70 dönüm araziye karpuz ve kavun ektiğini, yetiştirdiği ürünlerin tamamının doğal olduğunu aktardı.