Seydişehir'den kısa kısa

KONYA (AA) - Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan, tarihi arasta çarşısını gezerek esnafları ziyaret etti.

Erdoğan, arasta çarşısının durumu ile ilgili bilgi aldı, esnafın sorunlarını dinledi, onlarla sohbet etti.

Yeni yapılan peyzaj düzenleme ve kentsel tasarım projesiyle arastanın eski canlılığını yeniden kazanacağını dile getiren Erdoğan, esnafın ilçe ekonomisine katkısının büyük olacağına vurgu yaptı.

- Vali Canbolat'tan taziye ziyareti

Konya Valisi Yakup Canbolat, Seydişehir ilçesinde annesini kaybeden eski Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Harun Tüfekci'ye taziye ziyaretinde bulundu.

Tüfekci'nin Yeni Cami Mahallesi'ndeki baba evini ziyaret eden Vali Canbolat, aileye taziyelerini iletti.

- Seydişehir'de belediye çalışmaları

Seydişehir Belediyesince mahallelerde altyapı ve asfalt çalışmalarına devam ediliyor.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, gazetecilere yaptığı açıklamada, altyapı ve asfalt çalışmalarında belirlenen hedefleri aşmak için aralıksız çalıştıklarını söyledi.

55 mahallede planlanan noktalarda ekiplerin altyapı, yol genişletme, asfalt serimi, asfalt tamiri, kumlama ve tretuar çalışmaları yaptıklarını ifade eden Tutal, çalışmaları mahalle halkıyla yapılan istişareler doğrultusunda şekillendirdiklerini belirtti.