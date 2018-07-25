Seydişehir'den kısa kısa

KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde 150 yıllık bir geçmişe sahip Seyyid Harun Mahallesi’ndeki tarihi evin restorasyonunun iki ay içerisinde bitirilmesi planlanıyor.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, binanın dış cephesinin tamamlandığını ve iç yapısında çalışmaların hızla devam ettiğini söyledi.

Evin kullanımında kamu menfaatini gözeteceklerini ve kentin ihtiyaçlarına göre değerlendireceklerini ifade eden Tutal, şunları kaydetti:

"İlçenin tarihinin ve geçmişinin en iyi şekilde yaşaması ve asırlarca dimdik ayakta kalmasını istiyoruz. Bu bizim gelecek nesile sorumluluğumuz olduğu gibi atalarımıza karşı bir görevimizdir. Bu nedenle tarihi ve kültürel envanterin yaşaması ve can bulması için harekete geçtik. Kısa sürede tarihi ev eskiden olduğu gibi yeniden hayat bulacak.

- İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yeni binasına taşındı.

Seydişehir Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yeni binasına taşındı.

İlçe Müdürü Yavuz Ünüvar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, çiftçilere Alaylar 2 Mahallesi'ndeki yeni yerde hizmet vermeye başladıklarını bildirdi.

Yeni binaya geçmelerinden dolayı mutluluğunu dile getiren Ünüvar, "İlçe Müdürlüğü olarak, uzun yıllar hizmet verdiğimiz binada çalışırken gerek personel açısından, gerekse çiftçilerimize hizmet noktasında çeşitli zorluklarla karşılaşıyorduk. Kurum olarak burada üreticilerimize daha rahat bir ortamda etkin ve verimli bir şekilde hizmet vereceğiz." dedi.

- Güreş takımı müsabakalara termal havuzda hazırlanıyor

Seydişehir Belediye Güreş Takımı, jeotermal havuz suyunda antrenman hazırlıklarını sürdürüyor.

10-15 Ağustos tarihlerinde kalkınma şenliklerinde ikincisi yapılacak yağlı güreşler öncesi Belediye Güreş Takımı pehlivanları, hazırlıklarını termal havuzda sürdürüyor.

Belediye Güreş Takımı'nda 70 güreşçi yer alıyor.