Seydişehir'den kısa kısa

KONYA (AA) – Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürlüğü tarafından Seydişehir’de dere ıslah çalışmalarının 2. etabı başladı.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin ortasından geçen 11 bin metre uzunluğundaki Akçay Deresi'nin ıslahıyla birlikte çevreye yayılan kötü kokunun ve görüntü kirliliğinin önüne geçileceğini söyledi.

Aynı zamanda sel tehlikesinin önleneceğini ve bölgenin güzel bir dinlenme alanına dönüşeceğini ifade eden Tutal, şunları kaydetti:

"Akçay Deresi güzelliklerinin ortaya çıkması ve pırıl pırıl akması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışmalar kapsamında dereye karışan kanalizasyonlar normal sisteme alınacak. Temizliğin ardından yapacağımız peyzaj çalışmalarıyla halkımızın gelip, dinlenebileceği güzel bir eğlence alanı olacak. Çalışmalar yıl sonunda tamamlanacak."

- AK Parti Kadın Kolları'ndan piknik

AK Parti Seydişehir Kadın Kolları Başkanlığı tarafından Kuğulu Park Mesire alanında piknik düzenlendi.

AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Meryem Semerci, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu etkinliği kadın üyeler arasında birlik beraberlik ve dayanışmayı sağlamak, seçimlerden bu yana yapmış oldukları faaliyetleri anlatmak amacıyla düzenlediklerini söyledi.

Seçim yorgunluğunu giderdiklerini anlatan Semerci, "Dayanışma ve kaynaşma programı çerçevesi içerisinde kadın arkadaşlarımızın evlerinde hazırlayıp getirdikleri pasta, kek, sarma ve börekleri ortaya koyarak birlikte tükettik. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletimizle el ele yürümeye devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta plan program yaparak çalışmalarımıza durmadan başlayacağız. Seçimlerdeki özverili çalışmalarından dolayı tüm ekibimize teşekkür ediyorum." dedi.





