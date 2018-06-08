Seydişehir'den kısa kısa

KONYA (AA) - Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan, şehit yakınları ve gazilere iftar yemeği verdi.

Bir dinlenme tesisindeki iftar sonrasında konuşma yapan Erdoğan, yemekte bulunan herkese teşekkür etti.

Şehit ailelerinin yakınlarına ve gazilere sahip çıkmanın en önemli görevleri olduğunu ifade eden Erdoğan, "Bu vatan uğrunda bugüne kadar şehadete ulaşan tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum, ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. Gazilerimize şifalar diliyorum. Uzak yakın yollardan gelerek bu iftarda bizlerle olduğunuz için hepinize tekrar teşekkür ediyorum, yaklaşan ramazan bayramınız şimdiden mübarek olsun." ifadelerini kullandı.

İftar programına, Kaymakam Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Cumhuriyet Başsavcısı Bünyamin Korkmaz, Emniyet Müdürü Kasım Özdemir, İlçe Jandarma Komutanı J.Ütğm. Burak Çelik, şehit yakınları ve gaziler ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

-Engelli vatandaşa akülü araba



Seydişehir ilçesi Bostandere Mahallesi'nde yaşayan, dizlerinden aşağısı tutmayan 67 yaşındaki Yaşar Dedeoğlu’na akülü engelli aracı hediye edildi.

Ümit Çocukları Derneği Başkanı Münevver Yalçınkaya, hayırseverlerin katkısıyla engelli vatandaşa yardım edip, yaşamını kolaylaştırmayı amaçladıklarını söyledi.



İlçedeki engelli vatandaşların hayatın içinde olmaları için çalıştıklarını kaydeden Yalçınkaya , "İnsanın en önemli nimeti sağlıktır. Bunu kıymetini bilmek gerekir. Yıllardan beri ilçemizde sağlığını kaybeden veya doğuştan engeli olan vatandaşlarımızın sokağa çıkmasını ve eve mahkum olmaktan kurtarılmasını amaç ediniyoruz. Bu amaçla bir vatandaşımızın daha halkın arasına kavuşmasını sağladık. " dedi.



