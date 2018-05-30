Seydişehir'den kısa kısa

KONYA (AA) - Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen iftarda ilçe protokolü ve emniyet mensupları bir araya geldi.

Emniyet Müdürlüğü tarafından polis karakolu bahçesinde düzenlenen iftar programına, Kaymakam Aydın Erdoğan, Cumhuriyet Başsavcısı Bünyamin Korkmaz, Ağır Ceza Reisi ve Adalet Komisyonu Başkanı Fatih Çay, Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Burak Çelik, İlçe Müftüsü Kemal Demirel, sivil toplum temsilcileri ve polisler katıldı.

Emniyet Müdürü Kasım Özdemir, yaptığı konuşmada emniyet mensupları olarak vatandaşların can ve mal güvenliği, devletin bekası için gece gündüz fedakarca çalıştıklarını söyledi.

İftar programında katılımlarından dolayı davetlilere teşekkür eden Özdemir, "Mübarek ramazan akşamında mesai arkadaşlarımla ve siz değerli misafirlerimizle kardeşlik ve ekip ruhu içinde bir arada olmaktan mutluluk duydum. İnşallah daha nice böyle güzel günlerde bir arada oluruz." diye konuştu.





- Kızılay'dan ramazan yardımı

Türk Kızılayı Seydişehir Şubesi, ramazan ayı dolayısıyla dar gelirli ailelere kavurma dağıttı.

Türk Kızılayı Seydişehir Şube Başkanı Tevfik Balcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, şube olarak her ramazanda insanlara yardımda bulunduklarını söyledi.

Balcı, bu yılda kavurma, gıda paketi, giyecek ve nakdi yardım etmeye devam ettiklerini belirtti.