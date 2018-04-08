Seydişehir'den kısa kısa

KONYA (AA) - Seydişehir'de esnaflık yapan Batuhan Tuncel, evinin önünde yaralı halde bulduğu köpeği veterinere götürerek tedavi ettirdi.

Tuncel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tedavi sonrası sahiplendiği köpeğe iyi oluncaya kadar evinde bakacağını söyledi.

Köpeği yaralı görünce çok üzüldüğünü ifade eden Tuncel, "Bu şekilde kalmasına vicdanım razı olmadı. Alıp veteriner hekime getirdim. Sağ bacağı kırık olan hayvanın tedavisini yaptırdım. Sahibi çıkıncaya kadar evimde bakımlarını yaptırıp iyi olmasını sağlayacağım. Vicdani sorumluluğu yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyorum." dedi.

- 700 yıllık çınar bu yılda yeşerdi

Seydişehir'de 700 yaşında olduğu iddia edilen çınar ağacı, bu yılda yeşerdi.

Koruma altında bulunan Yeni Cami Mahallesi'ndeki çınar ağacı, vatandaşların ilgi odağı oldu.

Yeni Cami Mahalle Muhtarı Nazım Mert, yaptığı açıklamada, bu tarihi ağacın belediye ve Anıtlar Yüksek Kurulu'nca koruma altında olduğunu söyledi.

İnsanların bu ağacı görmek için bölgeye akın ettiklerini ifade eden Mert, "Şehrimizin şairi Bahaddin Paslı şiirlerini genelde bu ağacın gölgesinde ilham alarak yazardı. Bu kadar uzun yaşamasının sebebi ağacın köklerinin Akçay Deresine uzanmasıdır. Bu senede yapraklarının yeşermesi bizleri sevindirdi." dedi.

- Başkan Tutal yatırımları gezdi

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Belediye Meclis üyeleriyle yatırımları gezdi.

Başkan Tutal, termal tesisleri, Kuğulu Vadisi ve Seyyid Harun projeleri çalışmalarında gelinen son nokta hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Projelerin ortaya çıkmaya başladığını kaydeden Tutal, "Bunlar hepimizin övünç kaynağı olacak çalışmalardır. Termal yatırım yapmak isteyen ciddi yatırımcılarla görüşüyoruz. İlçemizde güzel şeyler oluyor. Hep birlikte ilçemizin cazibe merkezi olması için çalışıyoruz." dedi.