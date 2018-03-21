Seydişehir'den kısa kısa

KONYA (AA) - Seydişehir ilçesi Mahmut Esat Ortaokulu öğrencileri, Gökçehüyük Mahallesi ağaçlandırma alanına fidan dikti.

Mahmut Esat Ortaokulu'ndan 300 öğrencinin katıldığı fidan dikme çalışmasında yaklaşık bin 500 fidan toprakla buluştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar, yaptığı açıklamada, küçük yaşlarda ağaç sevgisinin kazandırılması gerektiğine dikkat çekerek, boş ağaçlandırma alanına bin 500 çam fidanı diktiklerini söyledi.

Fidan dikiminin önemine dikkat çeken Kibar, etkinliğe katılan öğrencilere teşekkür etti.





- Trafik kazası: 1 yaralı

Ali Çelik idaresindeki 42 ZY 298 plakalı otomobil Necati Kalaycıoğlu Caddesi'nde, Hasan Hüseyin K. yönetimindeki iş makinesi ile çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Çelik yaralandı.

Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı tedavi altına alındı.





- Dikim kursu sergisi açıldı

İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan dikiş kursunda kadınların ürettiği eserlerin sergisi açıldı.

İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ahmet Refik Dereli, Sofuhane Mahallesi'ndeki sergide kurs öğretmeni Aysun Uzun'un desteği ile kursiyerler tarafından yapılan el emeği göz nuru işlerin sergilendiğini söyledi.



Kadınların kurs sayesinde ev ekonomilerine katkı sağladığını ifade eden Dereli, "Merkezimizde üretimin tabana yayılması ve halkımızın becerilerinin arttırılması amacıyla her yaştan insanın yetenek, ilgi ve beklentilerine uygun kurslar düzenliyoruz. Kurslarımızda birçok el emeği ürün ortaya çıkmaktadır. Sergi perşembe gününe kadar açık alacak." dedi.