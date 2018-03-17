Seydişehir'den kısa kısa

KONYA (AA) - Seydişehir Belediyesi, ilçedeki lise son sınıflarda öğrenim gören öğrenciler ile öğretmenlerinden oluşan 150 kişilik grubu Çanakkale'ye gönderdi.

İlçe Belediye Başkanlığı tarafından düzenlene etkinlikte Çanakkale Savaşı'nın 103. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında ilçenin çeşitli liselerinde eğitim gören 150 öğrenci, rehber öğretmenler eşliğinde Çanakkale'ye uğurlandı.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, uğurlama töreninde yaptığı konuşmada, yapılan gezilerle öğrencilerin tarih bilgisini ve geçmişte yaşananları yerinde görmesini sağladıklarını kaydetti.

- Zeytin Dalı Harekatı'na Destek

Şehit yakınları ve gaziler, Seydişehir Kardelen Anaokulu'nda bir araya gelerek, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de PYD/PKK ve DEAŞ'a yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiklere destek verdi.

Şehit yakınları ve Gaziler Dernek Başkanı Yakup Söğüt, yaptığı konuşmada, Mehmetçiğin her zaman yanında olduklarını belirterek "Devletimizin bekası ve milletimizin huzuru için önem arz eden bu harekat için üzerimize düşen her türlü görevi layıkıyla yapmaya hazırız." dedi.

Konuşmanın ardından Müftü Kemal Demirel tarafından hatim duası edildi.

- Sağlık yatırımları

AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Konurer, ilçeye yapılması planlanan iki sağlık merkezinin yatırım programına alındığını bildirdi.

Konurer, yaptığı yazılı açıklamada, eskiyen ve talepleri karşılayamayan sağlık ocaklarının yerine tam teşekküllü, modern bir aile sağlık merkezinin yapılacağını belirtti.

Hasta ve engelli vatandaşların da kolayca girip çıkabilmelerini sağlamak amacıyla yapılacak sağlık merkezlerinin kısa sürede tamamlanacağını ifade eden Konurer, yapılan proje ile vatandaşların sağlık hizmetlerine ulaşmasında büyük bir ihtiyacın giderileceğini kaydetti.

- Musiki Derneği'nden bahar konseri

Seydişehir Musiki Derneği korosu tarafından bahar konseri verildi.



Belediye düğün salonundaki konserde Türk Sanat Müziği'nin seçkin eserleri yer aldı.



Seydişehir Musiki Derneği Başkanı ve koro şefi Sıtkı Özkal, konuşmasında halkın güvenine layık olabilmek için 33 yıldır ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını belirterek kendilerini dinlemeye gelen herkese teşekkür etti.

Daha sonra 40 kişilik koro, Türk Halk Müziği'nin sevilen 59 parçasını iki bölüm halinde seslendirdi.

