Seydişehir'den kısa kısa

KONYA (AA) - Seydişehir'de umreye gidecek 50 kişi için Muallimhane Camisi'nde bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programa katılanlara umrede ne yapılması gerektiğini anlatıldı.

Seminere, umreye gidecekler ve onlara rehberlik edecek din görevlileri katıldı.





- 14 Mart Tıp Bayramı

14 Mart Tıp Bayramı Seydişehir'de çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Bir dinlenme tesisinde yapılan kutlamada konuşan Hastane Başhekimi Op. Dr. Seyit Ali Deniz, doktorluğun sadece bir meslek değil, aynı zamanda bir sanat olduğunu söyledi.

Çalışanların gününü kutlayan Deniz, şunları kaydetti:

"Tüm bu zorluklara rağmen, dün olduğu gibi bugün de, bir canı kurtarmayı, bütün insanlığı kurtarmakla eşdeğer sayan anlayışın sahipleri olarak, gece gündüz demeden insanlarımızın sağlığı için hizmet sunmaktayız. Hekimler savaşta, afette olduğu gibi hangi koşul içinde olursa olsun, hiç düşünmeden, görevini en iyi şekilde yapabilmek için büyük özveriyle çalışmaktadır. Dün Çanakkale’de olduğu gibi, bugün de burada, her zaman, milletimizin yanında ve onlara uzanan, şifa dağıtan el olmaya devam edeceğiz."

Toplantıya ilçedeki sağlık çalışanları katıldı.





- Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Programı

Özgüven Sistem İlk ve Ortaokul öğrencileri tarafından Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma programı düzenlendi.

Belediye düğün salonunda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Program, öğrenciler tarafından Çanakkale Zaferini anlatan şiirlerin okunmasıyla devam etti.

Etkinlik öğrenciler tarafından Çanakkale türkülerinin söylenmesiyle sona erdi.

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar, okul yöneticileri, öğretmenler ve veliler katıldı.