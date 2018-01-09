Seydişehir'den kısa kısa

KONYA (AA) - Seydişehir'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Ahmet Yaşar yönetimindeki 42 K 3997 plakalı otomobil, Seydişehir- Konya karayolunun 30. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki duvara çarptı. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Ayşana Yaşar yaralandı.

Yaralılar Seydişehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

- Esnaf ve Sanatkarlar Odası seçimleri

Seydişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Aypar, 14 Ocak Pazar günü yapılacak seçimlerde yeniden aday olduğunu açıkladı.

Aypar, yaptığı açıklamada üyelerinden gelen yoğun talep üzerine başkanlığa yeniden aday olmayı kararlaştırdığını söyledi.

İlçede yapılan toplum için her hizmetin içinde bulunduğunu belirten Aypar, şunları kaydetti:

"Çalışmalarımız ortadadır.Odamızın dünü ve bugününü karşılaştırıldığında bu görülecektir. Şahsım ve yönetim kurulum ile birlikte, almış olduğumuz bu ulvi görevin sorumluluğunu bilerek ilk günkü heyecan ve titizlikle tüm esnafımızın yanında yer almaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle şahsım ve yönetim kurulum olarak, yapılacak genel kurulumuzun öncelikle üyelerimize, şehrimize ve ulusumuza hayırlar getirmesini temenni ediyor, sağlık ve huzurlu bereketli bol kazançlı günler diliyorum."

- Termal tesis çalışmaları

Seydişehir Belediyesi tarafından temeli atılan Termal Sosyal Tesis'in inşaat çalışmaları sürüyor.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal yaptığı açıklamada, Ketirağılları bölgesinde yapım çalışmaları devam eden termal sosyal tesislerinin 2018 yılı sonlarına doğru vatandaşların hizmetine sulanacağını söyledi.

Seydişehir'in termal kaplıcaları ile tanıtılacağını kaydeden Tutal, şunları kaydetti:

"İnşaat çalışmaları son hız devam ediyor. Belediye Termal Sosyal Tesislerimiz, 6 milyon liraya mal olacak. Suyumuz hem termal, hem mineral, hem de sodyum bikarbonatlı. Yani sodalı su. Mide, bağırsak, şeker hastalığı, gut, böbrek taşı dökme, ameliyat sonrası hastaların iyileşmesi, cilt ve romatizma hastalıklarına iyi gelen bir su. İnşallah Seydişehir'in çehresini değiştirerek iş istihdamı oluşturacak bir tesis olacak."