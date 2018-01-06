Seydişehir'den kısa kısa

KONYA (AA) - Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Kesecik Mahallesi'nde mahalle sakinleriyle buluştu.

Başkan Tutal, ziyarette yaptığı konuşmada ilçede insan odaklı hizmet üretmeye devam ettiklerini söyledi.

Mahalle ziyaretlerinde birim müdürleri ile sorunları dinlediklerini belirten Tutal, şunları kaydetti:

"Alanlara inerek mahalle sakinlerimizle bir araya gelmeye çalışıyoruz. Yaptığımız bu ziyaretler ile hemşerilerimizin sıkıntılarını yerinde görme fırsatı buluyoruz. Sorunları yerinde görmek vatandaşımızla birlikte tartışıp varsa sıkıntılarını, sorunlarını gidermeye çalışıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana sorunlara köklü çözüm üretmek için çalışıyoruz. Biz hemşehrilerimiz ile iç içeyiz. Hizmetlerimizin karşılığını hep beraber alıyoruz."

- Esnaf odası seçimlerine doğru

Esnaf ve Sanatkarlar Odası başkanlığı seçimleri öncesi adaylığını açıklayan Harun Çelik, esnaf ziyaretlerini sürdürüyor.

Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada esnafın derdini bilen, esnaflarla iç içe olan, gerçekten ve gönülden çalışacak, yeni bir ekip oluşturduklarını söyledi.

Günün birlik ve beraberlik günü olduğunu aktaran Çelik, "Bu ekiple odamıza daha güzel hizmetler vereceğimize, üyelerimizi kaynaştıracağımıza ve tanıştıracağımıza, hep birlikte güzel projeler yapacağımıza inandık. Bu vesile ile seçimlere katılma kararı aldık. Bütün üyelerime hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

- Seydişehir'de geçen sene 424 nikah kıyıldı

Seydişehir Belediyesi Evlendirme Dairesinde 2017 yılında, toplam 424 nikah kıyıldı.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal yaptığı açıklamada 2018 yılının ilk haftasında da biri yabancı 6 çiftin nikahlarının kıyıldığını belirtti.

Başkan Tutal "2017 yılında belediyemize 14'dü yabancı 424 çift evlenmek için başvurdu. Her türlü kolaylığı sağlayarak çiftlerimizi evlendirip mutluluklarına ortak olduk. Evlenen çiftlerimize mutluluklar diliyorum." dedi.