Seydişehir'den kısa kısa

KONYA (AA) - Seydişehir Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından "İş Hukukunda Zorunlu Arabuluculuk" semineri düzenledi.

Seydişehir MÜSİAD salonunda düzenlenen toplantının açılışında konuşan Başkan Yasin Camcı seminerin hayırlı olmasını diledi.

Seydişehir Barosundan Arabulucu Mustafa Akman, arabulucu kurumların yargı sisteminin iş yükünü hafifletecek bir yapı olduğunu söyledi.

Zorunlu arabulucu kurumların işveren ve işçiler açısından yargılamada kaybedilen zaman, para, emek gibi birçok hususta tasarruf sağlayacağını ifade eden Akman, "Arabuluculuk hızlı, etkin, adil bir şekilde taraf iradelerini ön planda tutan, tatmin edici bir uygulamadır. Bu alternatif uyuşmazlık çözüm yolu pratiktede Türkiye genelinde şimdiden yüzlerce uyuşmazlığı bir çırpıda bitirdi." dedi.

- Oda seçimine doğru

Mehmet Gedik, Seydişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Gedik, düzenlediği bası toplantısında gazetecilere yaptığı açıklamada yapılacak seçimlerinde esnafın derdine derman olmak için aday olduğunu söyledi.

Amacının Seydişehir’e ve esnafa hizmet etmek olduğunu ifade eden Gedik, "Bugün esnafın sorunları hat safhada. Çözüm için ise ilgili kuruluş bir şey yapamıyor. Biz kan ağlayan esnafa bir nebze de olsa destek için yola çıktık. Bu yolda başarılı olmamız için herkesimden destek istiyoruz. İnşallah çalışmalarımız ve projelerimiz en kısa sürede esnafa yansıyacaktır." dedi.

- Emlak danışmanlığı kursu

Seydişehir Halk Eğitim Müdürlüğü (HEM) tarafından emlak danışmanlığı kursu açıldı.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ahmet Refik Dereli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Merkez İlkokulunda açılan kursta usta öğretici Mehmet Akyol tarafından emlak danışmanlığı kursunun ikincisinin düzenlendiğini bildirdi.

Kursun 200 saat süreli planlandığını kaydeden Dereli, "Kursiyerlerimize, pazarlama ve değerlendirme, tapu işlemleri, şehir plancılığı, halkla ilişkiler, hukuk ve kadastro konularında eğitim verilecek. 35 kişiyle başlayan kursumuzun sonunda başarılı olanlara emlak danışmanlığı sertifikası vereceğiz." diye konuştu.

- Seydişehir'de yoğun sis

Seydişehir'de sabahın erken saatlerinde oluşan yoğun sis günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Şehir merkezinde ve Seydişehir çevresinde bulunan Karabulak ve marangozlar sanayi kavşaklarında oluşan sis görüş mesafesinin zaman zaman 40-50 metreye kadar düşmesine sebep oldu.



Yetkililer sürücülerin dikkatli seyretmeleri ve sis farlarını yakmaları konusunda uyarılarda bulunuyorlar.

