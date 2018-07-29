Seydişehir'den askere gidecek gençler uğurlandı

KONYA (AA) - Seydişehir'de, 1998/3 tertip olarak askerlik yapacaklar törenle uğurladı. Seydişehir'den 1998/3 tertip olarak vatani görevini yapacaklar için Türk bayraklarıyla donatılan araçlarla ilçe turu ve ardından otogarda uğurlama...