Seydişehir'deki yaz Kur'an kursu öğrencilerine dondurma dağıtılıyor

KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜĞVA) Seydişehir Temsilciliği'nin dondurma arabası ilçe merkezindeki yaz Kur'an kurslarında ücretsiz dondurma dağıtıyor.

Seydişehir İlçe Müftülüğü ve Türkiye Gençlik Vakfı Seydişehir işbirliğinde düzenlenen etkinlikle ilgili olarak konuşan TÜĞVA Seydişehir Temsilcisi Abdulmuttalip Demir, "İlçe Müftülüğümüzle birlikte yaz kursu öğrencilerine yaz tatillerinde okul yorgunluklarını atılacakları çeşitli aktivitelilerle hem eğlenirken de kendilerini ahlaki ve manevi olarak geliştirmeyi ihmal etmeyecekleri için destek veriyoruz. Bunları çeşitli geziler ve Spor aktiviteleri, yanısıra tüm öğrencilerimize çeşitli ikramlar yaparak yaz Kur'an kursları futbol turnuvası düzenleyerek yapıyoruz. Başarılı olan takımlara çeşitli ödüller vereceğiz." dedi.