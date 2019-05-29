Seydişehir'de yol asfaltlama çalışmaları

KONYA (AA) - Seydişehir Maden yolunda asfaltlama çalışmaları hızlandırıldı.

Belediye Başkan Mehmet Tutal, Taraşçı kavşağından başlayan ve Marangozlar kavşağında sona eren 5,5 kilometrelik yolun asfaltlama işleminin 1 aya kadar tamamlanacağını kaydetti.



Başkan Tutal açıklamasının devamında, "Sorumluluk alanımızda olmayan yolumuzun asfaltlama çalışmalarını belediye olarak biz üstlenmiştik. Vatandaşlar ve kamyoncu esnafımız tarafından gelen talep ve istekler sonucu çalışmalarına başladığımız yolda hava şartlarının normale dönmesi ile çalışmalarımız hız kazandı.

Eti Alüminyum A.Ş tarafından bitüm malzemesi karşılanacak olan yol çalışmamızda, Taşıyıcılar Kooperatifimizin araçları ise malzeme çekiminde bize yardımcı olacak. Altyapı ve asfaltlama çalışmaları belediyemiz tarafından yapılan yolumuzun bayramdan önce TOKİ konutlarından başlayan Marangozlar kavşağına kadar olan bölümünün asfaltlama çalışması yapılarak vatandaşlarımızın kullanımına açılacak." dedi.



