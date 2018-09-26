Seydişehir'de

KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde öğrencilerin bir yıl içinde yaptıkları eserlerden oluşan "Yeteneğini Keşfet" adlı açık hava sergisinin açılışı yapıldı.
Seydişehir Hükümet Konağı önünde açılan resim sergisinde tuval üzerine akrilik, kağıt telkari, aljinat, üç boyutlu çalışmalar, maniplasyon, rölyef, geri dönüşüm çalışmaları, moda tasarımı, mimari peyzaj, alüminyum folyo kabartma, tepsi rölyef, ytong-strafor heykel, folklorik kitre bebek, maketler, karma teknikler, mozaikler yer alan sergide çok zengin farklı çalışmalar bulunuyor.
Açılışta konuşan Seydişehir Seyyid Harun Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Uçan, eğitim öğretim sürecini resim sergisiyle taçlandırmakta olduklarını söyledi.
Açılışa, Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Garnizon Komutanı Jandarma Teğmen Salih Yahya Koca Cumhuriyet Başsavcısı İzzet Kardoğan ve mülki idare kurum müdür, amir ve başkanları, sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı.
Sergi 3 gün süreyle gezilebilecek.