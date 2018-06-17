Seydişehir'de yayla şenliği

KONYA (AA) - Seydişehir'in Boyalı Mahallesi'nde yayla şenliği düzenlendi.

Boyalı Mahallesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen yayla şenliğinde konuşan Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Harun Tüfekci, Anadolu insanının geleneklerine ve geçmişine sahip çıkarak bunları gelecek nesillere aktarmanın önemli olduğunu söyledi.

24 Haziran seçimlerinin sadece Türk milletinin değil, ümmetin de umut bağladığı bir tarih olduğunu belirten Tüfekci, şunları kaydetti:

"Dünyada Müslüman coğrafyasının kan gölüne döndüğü bir zaman dilimini yaşıyoruz. Bu mesele basit bir iktidar kavgası değil, bu mesele ümmet coğrafyasının umut meselesi haline dönüşmüştür. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ı bu kutlu yolda asla yalnız bırakmayacaksınız. 25 Haziran yeniden dirilişin günü olacak."



