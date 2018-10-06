Seydişehir'de vatandaşlara aşure ikram

KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıtıldı.

Gevrekli Mahalle Muhtarlığı tarafından düzenlenen etkinlikte vatandaşlara aşure ikram edildi.

Muhtar Yakup Uysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, muharrem ayının birlik, beraberlik ve kardeşliği simgelediğini hatırlattı.

Her yıl muharrem ayında vatandaşlara aşure ikram ettiklerini belirten Uysal, "Bu tür faaliyetler insanların bir araya gelmesine vesile oluyor. Bu güzelliği hep birlikte yaşamış oluyoruz." dedi.

Etkinliğe Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan, İlçe Müftüsü Adem Bebek ve vatandaşlar katıldı.







