Seydişehir'de trafik kazası: 4 yaralı

KONYA (AA) - Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Seydişehir-Konya karayolunun 10. kilometresinde bulunan Bostandere kavşağında Süleyman Bostancı (59) idaresindeki 42 K 9148 plakalı traktör ile Recep Bahcivan idaresindeki 42 KB 587 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada traktör sürücüsü Süleyman Bostancı (59) ile her iki araçta bulunan Ali Sezgin (52), Makbule Bostancı (59) ve Mehmet Berber (36) yaralandı.

Yaralılar, Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.