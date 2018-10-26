Seydişehir'de trafik kazası: 3 yaralı

KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Seydişehir-Beyşehir karayolu cezaevi karşısında Hüseyin Koçer idaresindeki 03 KK 185 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Kazada, Hüseyin Koçer, Ramazan Eski ve Hüseyin Eski yaralandı.

Araçta sıkışan yaralı Hüseyin Eski, Konya Büyükşehir Belediyesi kaza kırım ekibinin yardımı ile çıkarılarak ambulans ile Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk tedavisi yapılan Eski, Konya'ya sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.